Baches, la pesadilla diaria para los salteños

Parece una eterna materia pendiente. Si de una cosa puede estar seguro un salteño cuando sale a la calle es de que, en bicicleta, moto, auto o colectivo, va a agarrar un bache. Los pozos y calles destruidas forman parte ya del paisaje de "La Linda".

El problema, que no es nuevo sino que viene de un largo arrastre, se profundiza pese a que la Municipalidad tiene abierto un frente de más de 30 obras de bacheo simultáneas, casi permanentemente, desde el inicio de la actual administración.

Sin embargo, la enorme cantidad de calles destruidas heredada de la gestión anterior, los baches fueron el "talón de Aquiles" de Miguel Isa; la deficitaria infraestructura, con caños de agua que no se cambian hace décadas y cuyas fugas erosionan el terreno y hacen ceder las placas de asfalto; y las lluvias que deterioran aún más las calles, completan un panorama complicado.

A diario las quejas por el estado de las calles se multiplican en las redes sociales y mensajes a medios de comunicación. El Tribuno recibió en los últimos días numerosos reclamos sobre el estado de las arterias en varios puntos de la ciudad. Durante una recorrida se pudo constatar, por mencionar los casos más importantes, enormes baches en calles Islas Malvinas y Adolfo Gemes desde San Martín hasta Belgrano, Almirante Brown y General Gemes, Jujuy y Coronel Vidt, San Juan al 900 y al 1000, Mitre al 1200, Zuviría desde Gemes a Leguizamón, Rivadavia al 1100, Adolfo Gemes pasando Entre Ríos a lo largo de cinco cuadras, Alvarado desde el 1700 al 2100 y en la esquina de Olavarría, San Martín en la zona de la subida al Grand Bourg y San Luis pasando la plaza Gurruchaga.

También se detectaron placas sueltas y levantadas en Ituzaingó entre Alvarado y Urquiza, asfalto con un importante desnivel en Urquiza casi Islas Malvinas. En la avenida Excombatientes de Malvinas desde Santa Ana hasta la entrada al barrio periodista en ambas manos hay desniveles, pozos y badenes. En Pellegrini entre San Juan y Mendoza, en tanto, se está levantando el asfalto y ya se ven los viejos adoquines; lo mismo ocurre en San Martín desde Gorriti.

En diálogo con El Tribuno, el subsecretario de Obras Públicas de la Comuna, Francisco Agolio, indicó que "la Municipalidad tiene numerosos frentes de bacheo en la ciudad, un muy buen volumen de obras casi constante desde el inicio de la gestión”.

Zuviría al 400



“En orden de importancia -continuó- tenemos un frente en calle Pellegrini, donde se tuvo que levantar muchísima losa, porque había una importante pérdida de agua que venía de la mano contraria donde la calle colapsó, lo cual nos obligó a hacer un corte total de la arteria”.

Explicó que “además tenemos varios frentes de obra en calles Chacabuco, San Juan y Mendoza, ninguno con corte total, por lo cual no generan mayores inconvenientes”.

“Tenemos cortes totales en la zona del Delmi, en las calles Maipú y Junín con tareas de pavimentación y obras vinculadas al canal del Tineo donde, al igual que en Ibazeta, están haciendo los canales secundarios”, agregó Agolio.

Indicó que “hemos estado trabajando también en las zonas cercanas al Matadero Municipal, con baches en muy mal estado, y acabamos de terminar de pavimentar el barrio Autódromo”.

Anticipó que hay trabajos sobre tres cuadras de la Junín que van a terminar la semana que viene y que en la 20 de Febrero al 1800, 1600 y 1500 se está haciendo bacheo nocturno”.

También en Sarmiento hasta Santiago del Estero se está haciendo un bacheo nocturno, ya que es parte del recorrido de la procesión de la Virgen y el Señor del Milagro.

“En la intersección de Sarmiento y Entre Ríos también hicimos una importante área de bacheo”, detalló el funcionario y agregó que “siempre tenemos un total de 35 a 40 frentes de obra entre bacheo y pavimentación”.

Se realizará próximamente la repavimentación en Santiago del Estero en sus intersecciones con Adolfo Güemes y con Alvear, donde ya se arreglaron las bases de las arterias.

Agolio explicó que “gran parte de las obras que hace el municipio tienen que ver con fondos que consiguió el intendente Sáenz vinculados a Nación y que a nadie escapa la crisis económica que se está viviendo, pero confía en el éxito de las gestiones”.

“Nosotros hemos caracterizado esta gestión por hacer muy buenas bases que nos van a dar la seguridad de la durabilidad de los trabajos. De hecho, llevamos más de 240.000 metros cuadrados de bacheo y más de 30 mil baches reparados, y solo en el 0,6% de los trabajos hemos tenido que ejecutar las garantías”, resaltó.

Se mantendrán las obras

Días pasados la noticia que daba cuenta que Nación había resuelto quitar los recursos que perciben los gobiernos provinciales y municipales de todo el país en concepto del Fondo Solidario de la Soja fue un balde de agua fría que obligó a replantear las obras en toda la provincia.

En Salta “obra que se inició no se va a detener”, confirmó a El Tribuno Francisco Agolio.

“El recorte nos significó dejar de percibir varios millones de pesos hasta fines de 2019 y muchos de esos fondos estaban destinados al bacheo”, explicó, pero anticipó que “la idea es no mermar en absoluto el volumen de obras, de hecho hasta el día de hoy no lo hemos hecho”.

El subsecretario de Obras Públicas dijo: “Teníamos un porcentaje de pavimento que lo hacíamos con mano de obra privada y ahora, con la inclusión de la planta hormigonera en la maquinaria municipal, vamos a poder suplir esa cantidad con tareas hechas por administración que, lógicamente, es mucho más barata que la que se hace por contrato privado, de manera que ahí tenemos un poco la manera de compensar esos fondos”.

“Vamos a seguir con el pavimento, el bacheo y las obras hídricas”, sentenció.