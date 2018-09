Borges, el poeta y la novela

Jorge Luis Borges confesó que había fracasado con las grandes novelas pero en su obra abundan las alusiones a los novelistas: Dickens, Flaubert, Cervantes, Balzac, Kipling, Kafka, Melville, Wells, Dostoievski, James y Joyce.

A veces cita novelas célebres como "Salambó", "El doble", "Madame Bovary" o "Cien años de soledad".

El sueño paterno

Por otra parte, sabemos que su padre, Jorge Guillermo Borges, es autor de una novela, "El caudillo" (1921), que tuvo una relativa difusión y fortuna; más aún, algunos biógrafos señalan que el viaje de la familia Borges a Europa, donde fijaron residencia durante varios años, fue causado por el anhelo de Jorge Guillermo Borges de convertirse en un escritor (novelista) importante. Deseo del padre que el hijo cumplirá con creces, pero en el ámbito del cuento, la poesía y el ensayo, ya que para Jorge Luis, el sueño de la novela seguirá siendo sueño, seguirá existiendo en el territorio de las posibilidades. Si el padre había podido escribir una novela,

¿Por qué el hijo tan talentoso y dedicado íntegramente a las letras no pudo o no quiso hacerlo?

La desviación de todo aquello que se aleja de la pureza platónica inclina la escritura borgeana hacia la épica y la lírica, géneros más propicios para contener un universo ideal. Sin embargo una lectura atenta puede descubrir en los textos del autor de Ficciones la preocupación por lo novelesco cuando asume el discurso crítico de un modo brillante.

El espíritu de la novela

Si bien es cierto que Borges no publicó novelas, llevó adelante las innovaciones narrativas propuesta por novelistas como Henry James, quien propicia la cuestión crucial del punto de vista en la novela contemporánea, como así también siguió las enseñanzas seculares de Miguel de Cervantes respecto de lo que puede llamarse efecto de verosimilitud, a través de la transcripción de manuscritos imaginarios, de comentarios de otros textos pertenecientes a veces a autores reales o ficticios o de textos propios, como ocurre en el famoso escrutinio de los libros en el capítulo VI de la Primera parte del Quijote, donde se comenta La Galatea.

De este modo, realidad y ficción aparecen involucradas: en varios de sus cuentos, Borges nombra a personas de la realidad que pasan a formar parte del universo de la ficción, como ocurre con Bioy Casares, Enrique Amorim, Martínez Estrada, Alfonso Reyes y María Kodama.

Este trabajo de apropiaciones, citas, borramientos y entrecruzamientos que enriqueció la narrativa contemporánea proviene de un trabajo de lectura y en particular, de la lectura borgeana.

De este modo puede afirmarse que la novela contemporánea y la crítica literaria poseen una gran deuda con Borges.

Sus propuestas y procedimientos narrativos están en los cuentos, donde prefiere el ordenamiento causal del fantástico y el policial. También en esa escritura de creación, está la crítica literaria.

Hay un artículo en “Discusión” (1932), “Bouvard et Pécuchet” donde reflexiona sobre el género y el destino ejemplar de esta novela de Flaubert en la literatura.

En el mismo texto habla de Swift, Kafka, Joyce y Wells.

En el prólogo de “El informe de Brodie” (1970), por ejemplo, alude a Kipling, Kafka y James, como artífices de relatos laberínticos (como la realidad de los sueños) y también a Roberto Arlt.

En “A Francia” (Historia de la noche, 1977), dice: “No diré la tarde y la luna, diré Verlaine. / No diré el mar y las cosmogonías, diré Hugo”

La poesía y la novela aparecen nombradas en Verlaine y en Hugo respectivamente quienes sin duda identifican a Francia pero al mismo tiempo al universo poético y novelesco en el cual Borges había abrevado. El objeto real devenido en el nombre del poeta o el novelista: mundo literario por excelencia.

En otro poema, “Invocación a Joyce” en Elogio de la sombra (1969), el poeta rinde su homenaje al novelista irlandés (también poeta) que modula un mundo denso y laberíntico, pero profundamente poético.

Hay que recordar que Borges tradujo el famoso monólogo de Molly Bloom del Ulises de Joyce.

Ya en el prólogo a Ficciones (1944), había dicho: “Desvarío laborioso y empobrecedor el componer vastos libros, el de explayar en quinientas páginas una idea cuya perfecta composición oral cabe en unos pocos minutos. Mejor procedimiento es simular que los libros ya existen y ofrecer un resumen, un comentario (...) Más razonable, más inepto, más haragán, he preferido la escritura de notas de libros imaginarios. Estas son ”Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” y “Examen de la obra de Herbert Quain”.

Otros laberintos

En el mismo libro puede rastrearse la relación entre cuento y novela en “El jardín de senderos que se bifurcan”, donde se equipara la construcción de una novela con la de un laberinto, ardua labor que implica no solamente dedicación sino tiempo (trece años) y en “Pierre Menard, autor del Quijote”, en el cual las iniciales P. M del legendario y a la vez poco difundido autor francés, pueden revertirse en las iniciales de ese grande de la novela que es Marcel Proust. Escritura - palimpsesto, como en “En busca del tiempo perdido”, el cuento de Borges remite a la concepción de una escritura infinita. Hay otras claves en estos cuentos, por ejemplo el nombre de uno de los personajes de “El jardín de senderos que se bifurcan”, Stephen Albert, que remite a los lectores inmediatamente a Stéphane Mallarmé, el poeta de las selvas verbales y a Stephen Dédalus, el joven y simbólico personaje del laberinto joyceano que comparte el protagonismo del viaje alrededor del día, con Leopold Bloom.

”El jardín de senderos que se bifurcan” es por cierto un laberinto literario y metafísico dentro de una trama policial.

Por eso Dédalus reaparece con toda su fuerza simbólica en ese enigmático y personal jardín borgeano; Proust y Joyce entrelazados en la lectura-escritura de Borges.