La Justicia Electoral impide a Lula ser candidato a presidente: tiene el 40% de intención de voto

Cuatro de los siete jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil rechazaron anoche la candidatura de Lula, una mayoría que deja al encarcelado expresidente brasileño fuera de las elecciones de octubre. Un solo magistrado había votado a favor del derecho del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a hacer campaña, incluso desde la cárcel de Curitiba (sur) donde purga una pena de más de 12 años de cárcel por corrupción y lavado de dinero. A partir de ahora, existen dos alternativas para el PT y sus aliados, el PCdoB y el Pros. Una de ellas es colocar, inmediatamente, a Fernando Haddad como presidenciable, acompañado por Manuela D'Avila como vice. La otra variante es que la cúpula de esa organización decida permitir a los abogados de la defensa de Lula realizar la apelación a la Corte Suprema.

El relator del caso en esa corte, magistrado Luis Barroso, tuvo el voto inicial y decidió por rechazar la postulación del exmandatario, lo que marcó una clara tendencia dentro del plenario de jueces. El ministro Edson Fachin fue en segundo en expresar su posición y votó, en cambio, en sentido contrario al relator. Se basó en una circunstancia que él consideró definitoria: la exigencia del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que Brasil garantice los derechos políticos del ex presidente brasileño. Según esa demanda, de aplicación inmediata, Lula deberá tener derecho a ser candidato y a realizar campaña inclusive desde la cárcel. Para Fachin, la Constitución brasileña internaliza los tratados internacionales, que en este caso fue ratificado por el Congreso en 2002.

El magistrado, que también es miembro de la Corte Suprema, sostuvo que no se puede "violar" un acuerdo internacional por una decisión judicial.

El juicio se adelantó, y el anuncio de esa anticipación ocurrió pocas horas antes del comienzo del plenario del TSE. El propio Barroso explicó por qué había pedido tratarlo este viernes, último día del mes, cuando todavía había dos semanas de tiempo. "No tengo ningún interés que no sea el bien de Brasil; ni personales, ni políticos, ni ideológicos. Mi única preocupación es la defensa de la Constitución y la Democracia. En este momento complejo y polarizado, estoy convencido de que la mejor alternativa para el bien de Brasil es que el cuadro de candidatos sea definido antes del comienzo del horario de propaganda gratuita". La presunción, al menos en la cúpula del PT, era que el debate final sobre este asunto ocurriría recién el 18 de septiembre. Hasta entonces, la imagen del ex mandatario podría haber aparecido asociada a su compañero de fórmula Fernando Haddad, lo que garantizaría una mayor transferencia de sus votos a quien ahora figura como vice.

Lula encabeza el ranking de los postulantes con chances de ser elegido. Con su 39% de seguidores, según la última encuesta de Datafolha, está al frente y muy lejos del segundo, el ultraderechista Jair Bolsonaro que acumula 20%. Todo esto ocurre a pesar de que al ex jefe de Estado lo detuvieron en abril, luego de ser condenado por el juez de Curitiba Sergio Moro y esta sentencia ser ratificada y ampliada meses después, por un tribunal de segunda instancia de Río Grande del Sur. Las escenas en este nuevo juicio no se diferencian de las vistas hasta ahora durante el proceso de impeachment que derribó a la ex presidenta Dilma Rousseff. En el proceso vivido este viernes, apareció la figura de "gran acusadora": una joven abogada, que en voz fuerte buscó explicar por qué el Partido Nuevo le había encomendado la tarea de pedir al TSE la exclusión inmediata del candidato Lula.

