Rodeada por "Los Vikingos", una familia clama protección y justicia

Una familia de barrio Mosconi, atormentada y amenazada desde hace años por la ya mítica patota conocida como Los Vokingos, clama a la Justicia local para que ponga fin a la violencia ejercida por tres generaciones de esta banda. Rosa Aguirre, madre de once hijos -todos vivos-, aseguró ayer a nuestro medio que ya no pueden vivir de la manera que lo hicieron estos últimos 15 años.

La mujer relató que el domingo en horas de la tarde "Los Vikingos", una vez más, se ensañaron con su familia a la que atacaron mujeres y hombres integrantes de la patota provocando lesiones sobre su persona y al menos en dos de sus hijas mujeres. "No puedo más, he callado durante 15 años la injusticia de no tener a dónde ir y de soportar toda clase de violencia de parte de "Los Vikingos', quienes hace un tiempo por venganza a las treinta denuncias que les realicé me violaron en banda a mi hijo varón cuando él tenía 18 años", expresó. Dijo que "desde entonces hemos vivido en el terror de no poder salir, de tener que enviar a los chicos a la escuela con un custodio policial, mientras los miembros de la patota, integrada incluso por tres policías, se burlan de mi hijo a quien ultrajaron durante toda una noche para dejarlo en libertad en la mañana, destruido psicológicamente para siempre. Ni siquiera en ese caso hemos obtenido ni un gramo de justicia. En la Comisaría 3 no nos reciben las denuncias y en las fiscalías se olvidaron ya que existimos. Cómo se puede vivir así", dijo la mujer llorando.

Luego exclamó: "Cómo pudieron destrozarle la vida a mi hijo para siempre y burlarse de él día y noche. Ni siquiera esa denuncia nos quieren tomar, y por qué, porque pretenden que la víctima que estuvo al borde del suicidio vuelva sobre su calvario una y otra vez. Ese chico, hoy mayor, no puede salir a la calle sin recibir las amenazas y las burlas de sus victimarios. Adónde voy a buscar justicia no lo sé, pero soy su madre y ésta es mi denuncia pública, porque no aguanto más este silencio, porque no podemos más vivir con las amenazas de tres policías y la banda de violadores que lideran".

La desesperada madre refirió que "uno de los policías -vecino nuestro- se jacta día y noche en nuestra cara de haber sido el primero en violar al chico y sus iniciales son J.E.Z. y así con el resto de "Los Vikingos', que insisto, tienen decenas de denuncias de todo tipo y ya ve, hoy son la fuerza pública. Hemos callado durante años porque nos susurran con amenazas que si insistimos en denunciarlos será el turno de nuestros dos sobrinos varones de 14 y 15 años".

Con impotencia la mujer sentenció: "Yo ya no puedo más. Mis hijos y nietos tampoco. Hemos buscado una vivienda a través del IPV para irnos pero no hubo respuesta oficial tampoco. El domingo pasado sufrimos otro ataque brutal y las amenazas que ya referimos. Desde entonces volvemos a vivir día y noche con una consigna policial y las amenazas contra nuestros hijos varones". Por último reclamó: "Queremos justicia, queremos que se investiguen todas las denuncias contra estas personas y contra los policías involucrados. También deben investigar porqué se cajonearon tantas causas abiertas contra esta gente y finalmente deseamos que se haga justicia".

