Un acuerdo, ­urgente!

No es el nuestro un país desarrollado en que, ante ciertos desequilibrios, homeopáticas medidas fiscales y financieras vuelven a poner las cosas en orden. El nuestro tiene una secular tendencia a los desequilibrios macroeconómicos y sociales, y una endémica ineficacia en la gestión estatal, de lo que resulta una fuerte puja distributiva que coloca al Gobierno ante un complejo arbitraje cuando la crisis es evidente para todos y esa puja torna a ser sectaria e irreductible. Pero en momentos de grandes desequilibrios no bastan buenas medidas económicas; es fundamental la política para persuadir, resolver exitosamente los conflictos y para convencer a los más que el ajuste (palabra maldita de la política vernácula) significará costos compartidos y una razonable expectativa de recuperar el crecimiento a corto plazo. Se trata de adquirir capacidad para convencer al hombre común y a las organizaciones que lo representan, sobre los caminos a recorrer para progresar previendo conflictos y, cuando inevitables, arbitrándolos equilibradamente. En momentos como el presente es necesario convencer a todos, o a la mayoría, que deben resignar posiciones para que emerja una situación mejor. Esa convicción, con menor conciencia de crisis, fue clave en diciembre del 15 y en octubre del 17. Hoy esa convicción ha dado paso a la duda o al cuestionamiento liso y llano.

Las señales de crisis son ostensibles. Inflación, déficit fiscal, estancamiento económico, pobreza, balance comercial deficitario, inestabilidad cambiara. La intensidad de los reclamos sindicales, empresariales y de organizaciones sociales evidencia esa puja.

La crisis del 2001 estuvo antecedida de síntomas que mostraban la incapacidad del Estado para establecer un mínimo de orden. Entonces las señales que indicaban un fin de ciclo no fueron atendidas por muchos dirigentes políticos y, muy especialmente, por el presidente Fernando de la Rúa.

Fue la salida de esa crisis la que mostró hasta qué punto las medidas adoptadas por el plan de emergencia puesto en acción al comienzo de la presidencia de Eduardo Duhalde pudieron ser eficaces porque se adoptaron en el marco de una serie de compromisos que le dieron cauce. Hubo acuerdos en el Congreso que permitieron la sanción de la ley 25.561, fundamento jurídico del programa económico de emergencia. Hubo un acuerdo fiscal con los gobernadores, que a su vez permitió sancionar la ley de presupuesto que no había podido aprobar la gestión De la Rúa el año anterior. Pero también fueron fundamentales los acuerdos alcanzados con sindicatos, empresarios, organizaciones sociales y la Iglesia.

Sin esos acuerdos la puja distributiva hubiese frustrado el programa de emergencia e impedido la superación de la crisis. Hoy si bien la situación es compleja, no tiene la gravedad de la de diciembre de 2001. Pero, también ahora, para superarla, es necesario negociar y acordar con todos los sectores que compartan la convicción de que es imprescindible garantizar la gobernabilidad y volver a crecer. Los desequilibrios que hoy muestran sus peores efectos estaban, sin ser advertidos por el hombre común, presentes en diciembre de 2015. Pero continúan sin resolverse y el hecho nuevo es que ahora sí hay conciencia de crisis. Debe el gobierno recuperar autoridad.Y sin compromisos entre los actores políticos y sociales no los habrá. No hay mayor autoridad republicana que la de quien procura, logra y cumple compromisos efectivos. No basta establecer reglas, son necesarios acuerdos razonables para que esas reglas se cumplan.