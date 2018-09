Di María marcó un gol olímpico para el PSG

Angel Di María marcó un gol olímpico en la victoria 4 a 2 del París Saint-Germain sobre el Nimes, en la Ligue 1 francesa, y sumó ya su cuarta victoria en otras tantas jornadas. Los otros goles del equipo parisino fueron obra de Neymar, Edinson Cavani y Kylian Mbappé.

La nota negativa del partido para los hombres de Thomas Tuchel fue la expulsión en los instantes finales (90+5) de Mbappé, el hombre que había rescatado a su equipo en la segunda mitad, por dar un empujón a Teji Savanier, que le acababa de hacer una falta y que también vio la roja en esa acción.

"Si lo tuviera que volver a hacer, lo volvería a hacer. Me disculparé ante todos los hinchas y ante todos, pero no puedo tolerar ese tipo de acciones, que no tienen espacio en un campo de fútbol", aseguró Mbappé, que después del partido continuaba enfadado por lo ocurrido.

El vigente campeón se destaca como líder con un pleno de 12 puntos.

El brasileño Neymar abrió el marcador en el estadio des Costières en el minuto 36, empujando a la red un pase de la muerte de su compañero belga Thomas Meunier. En la celebración se fue hacia la parte de la grada donde había una pancarta en la que en portugués le llamaban "llorona" en alusión a sus simulaciones en el Mundial-2018 y el astro de la Seleçao hizo entonces gestos de estar llorando, como respuesta irónica tras haber anotado.

El PSG ponía distancias en el marcador poco después, en el 40, con un gol olímpico, directamente desde el saque de esquina, del argentino Di María.