El amor real en las tablas de la ficción

Uno de los gestos más románticos en una pareja suele ser la propuesta de casamiento, acto que muchas veces queda en la privacidad de los protagonistas o quizás de los testigos más cercanos.

Será por eso que una proposición distinta nos llama la atención y más si se viraliza en un video y cuenta con la complicidad de un grupo de actrices que, gustosas, accedieron a colaborar con la “loca” idea de Rogelio Pastrana (25), que quiso sorprender a su novia, Rita Gerez (25), con algo diferente y sensible.

El viernes 24 se presentó en el Teatro del Huerto la obra “El show de la menopausia”, protagonizada por María Valenzuela, Marta González, Claribel Medina, Ernestina Pais y Divina Gloria, quienes totalmente fuera de libreto fueron cómplices de un novio enamorado que, apenas unas horas antes planeó involucrarlas en la historia que vive hace 6 meses con el amor de su vida, como la definió en la propuesta.

“-Amor de mi vida, ¿Querés ser parte de mi vida? ¿Querés casarte conmigo?”, fueron las palabras que pronunció arrodillado ante Rita, que ya estaba emocionada y sorprendida.

De fondo, María Valenzuela sostenía el micrófono y relataba la escena, mientras Marta González se secaba unas lágrimas de emoción y Ernestina, Divina y Claribel aplaudían divertidas.

“Yo creo que el amor verdadero siempre nos va a ayudar a ser mejores personas en todo sentido”.

Esto fue solo el corolario de un largo día en el que Rogelio pidió autorización para acceder a los productores de la obra, eligió y compró el anillo para la propuesta y acordó con un guardia y su hermana la entrega de un gran ramo de flores.

“A ella le gusta mucho el teatro, ir al cine y hasta hizo cursos de actuación, entonces yo pensé que sería lindo poder sorprenderla en ese ámbito”, contó Rogelio a El Tribuno.

Él es oriundo de General Güemes y ella llegó desde Santiago del Estero hace 10 años junto a su familia. Se conocieron hace 4 años, cuando él comenzó a asistir a la iglesia evangélica de la cual el padre de Rita es pastor.

“Ahí la vi por primera vez y siempre tuvimos una hermosa relación hasta que este año me animé a todo, desde ponernos de novios, hablar con sus padres y hasta la propuesta de matrimonio”, contó.

Tal vez en ese momento se empezó a escribir la historia de un amor que finalmente se concretó hace menos de un año y que planea coronarse el 9 de febrero del próximo año con un casamiento que ya están planeando en familia.

Rita, que cursa el tercer año de la carrera de Psicopedagogía, contó: “Todavía sigo sorprendida por los saludos y la repercusión. No me lo esperaba, fue muy emocionante. Siempre dije que me gustaban las sorpresas, pero esto me superó”.