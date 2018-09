Leandro Zárate: “Bajé de peso y estoy bien físicamente porque se trabajó de otra manera”

El desafío de bajar de peso fue lo que se tomó muy en cuenta con la “Chancha” Leandro Zárate, luego del partido que Juventud Antoniana perdió con Rosario Central por la Copa Argentina, en cancha de Unión de Santa Fe. El jugador habló del tema, del nuevo torneo que se viene y de su segunda temporada en el santo, con El Tribuno.

Cuándo Juventud perdió con Rosario Central, hubo mucha crítica en contra de tu persona por el exceso de peso.

No, tranquilo nomás. Sabía que iba a ser así, pero uno es consciente de todo eso. La verdad que uno trata de no darle importancia. Solo tengo que tratar de hacer mi trabajo de la mejor manera. Ojalá que lo pueda cumplir. Para mí ponerme bien es lo más importante y por el futuro de uno.

Se interpretó que debías bajar unos 15 kilos y se nota el esfuerzo (bajó alrededor de 6 kilos) de tu parte, pero tenés que seguir...

Por ahí no fue el entrenamiento ideal para antes de la Copa y uno ponerse bien. En estos momentos bajé de peso y me puse bien físicamente y se trabajó de otra manera, entonces es diferente. Estoy con la tranquilidad de saber que nos hemos preparado de la mejor manera. Ojalá que lo podamos demostrar en el campo de juego.

¿Y lo que viene lo tomás como una revancha?

Por ahí no fue de lo mejor el año pasado. Es una revancha que el fútbol me da. Que uno se ha propuesto y por eso decidí continuar. Espero colmar con las expectativas y hacer lo que uno sabe.

Cómo se está armando el sistema de juego si vas a tener que pelear la titularidad con García (Cristian), quien llegó como refuerzo.

Yo no opino en eso. Es el técnico quien decide. Después él verá quién tiene que jugar. Me siento bien y siempre voy a pelear la titularidad de la mejor forma.

¿Convirtiendo goles en los amistoso te brinda más confianza?

Gracias a Dios en la práctica de fútbol pude convertir y eso para cualquier delantero es importante. Vamos a tener muchos partidos entresemana. Nos hemos preparado para un torneo muy difícil, va a ser complicado y le vamos a dar para adelante como todos queremos.

La pretemporada no fue la adecuada con concentraciones, ¿es algo que incomoda?

Nosotros entendemos la situación en la que está el club, por lo menos los que quedamos del año pasado y sabíamos que iba a ser así. Juventud no se encuentra bien económicamente. No es lo ideal pero uno se preparó de esa manera y trato de hacer lo mejor posible para llegar bien al torneo. Esto es para nosotros, si sabemos que el club no está en condiciones para hacer una pretemporada con concentraciones y tenemos que poner de nuestra parte para colaborar.

¿Cómo está el grupo?

El grupo bien. Se armó algo lindo. Hay mucha competencia. Vinieron muchos refuerzos y necesitamos saber para qué estamos preparados para un torneo durísimo. Creo que la mentalidad de cada uno de nosotros es la misma y es lo que más interesa.

¿Arrancan de local?

Hay que comenzar con el pie derecho frente a Zapla y después de visitante y posteriormente el clásico. Partidos entresemana y con los viajes va a ser complicado. Pero somos conscientes y realistas de lo que va a ser este torneo. Hay poco tiempo hasta diciembre y hay que sacar la mayor cantidad de puntos posibles. Pelear la clasificación es lo que vamos a ir a buscar cuando nos toque jugar tanto de local como de visitante.

La gente va a querer que el equipo responda. ¿Qué decís?

Juventud tiene esa exigencia. Sabemos en el club que estamos. A pesar de que no está bien, pero es un club grande de la categoría. Así que estamos preparado para eso. Ojalá que lo podamos plasmar cuando comencemos a jugar por los puntos.