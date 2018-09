Agustín Garzón: “Un microondas tiene más radiaciones que una antena de telefonía móvil”

El tratamiento de un proyecto en el Concejo Deliberante reavivó el debate sobre la instalación de antenas de telefonía en Salta capital. Los concejales aprobaron el miércoles en general una iniciativa del edil del PRO Alberto Castillo, que fija nuevas pautas para la colocación de los equipos.

Pero vecinos de distintos barrios consideraron que la norma es demasiado permisiva y adelantaron que llevarán el tema a la Justicia. Sostuvieron, entre otros puntos, que no se fijaron límites de potencia y que no se contemplaron los riesgos para la salud que pueden implicar las antenas.

Consultado sobre el tema el titular del Enacom, Agustín Garzón, aseguró que no hay peligro para la población. Con respecto a los reclamos, consideró: “A veces, pequeños grupos de gente que erróneamente cree que puede generarse un problema para la salud pueden terminar afectando a millones de personas que quieren cada vez conectarse mejor”.

La instalación de antenas en la ciudad genera debate y, ante la aprobación de una nueva ordenanza sobre el tema, hay vecinos que ya plantean la posibilidad de recurrir a la Justicia.

Cuando se instala una antena, hay regulación nacional y local. Como es una obra civil, se hace en base a las ordenanzas municipales. Entonces, es muy importante que las ordenanzas municipales faciliten la instalación y que no pongan, de algún modo, restricciones que no sean razonables.

La ordenanza actual plantea algunas complicaciones para la instalación. Nosotros recomendamos la modificación y hay un proyecto que presentó el concejal Alberto Castillo, que creemos que es bastante razonable para facilitar la instalación de antenas.

Para mejorar la conectividad y el acceso al 4G es muy importante que haya una ordenanza que no ponga restricciones que no sean razonables.

Cuándo habla de razonable ¿a qué se refiere específicamente?

Hay ordenanzas que no dejan instalar antenas a menos de 500 metros de una vivienda. Eso no tiene ningún sustento técnico. Hoy un microondas tiene más radiaciones que una antena de telefonía móvil. Nadie plantea que los microondas tengan que estar a 500 metros de un hogar. No hay ningún sustento técnico para plantear restricciones que no sean razonables. Obviamente, no podés poner una antena en el patio de un colegio o en el medio de una calle.

O sea, tiene que haber restricciones razonables para que no se pueda construir en cualquier lado pero en el mismo sentido quizás que con otro tipo de infraestructura, no con restricciones más complicadas.

Si dice que no generan radiaciones en un nivel peligroso, ¿por qué no se podrían poner cerca de una escuela?

No, las antenas generan radiaciones en una medición baja y que no afecta la salud. Hay informes de la Organización Mundial de la Salud que lo dicen. Sin perjuicio de eso, tenemos seis centros de monitoreo y control regionales en todo el país y todos los días hacemos mediciones sobre las antenas, justamente para garantizar, para verificar que no causen problemas a la salud.

¿Se hizo el trabajo suficiente con la comunidad para informar? Por ahí es lógico el temor cuando la gente desconoce de qué se trata.

Sí. Nosotros tenemos una página que se llama antenas amigables en el Enacom (www.enacom.gob.ar/antenasamigables). Permanentemente difundimos comunicaciones por redes sociales y por medios para que la gente pueda hacerse de los datos y quedarse tranquila.

En la página están los resultados de nuestras mediciones y hay mucha información que puede servirle a la gente que esté preocupada. Primero, que no se queden preocupados y que no generen un problema por un riesgo que no es real.

¿La ordenanza de Salta va a ser menos restrictiva que en otras ciudades del país?



Hay tantas ordenanzas como municipios en el país. La ordenanza que se está trabajando en el Concejo Deliberante entendemos que es razonable. Tenemos un modelo que recomendamos y esta ordenanza recepta muchas de nuestras opiniones.

¿Entiende el miedo de los vecinos? En Salta hubo denuncias que se plantearon ante la Justicia, por ejemplo en Güemes, con casos de enfermedades como cáncer que la gente asocia a la cercanía de las antenas.

Países como Japón tienen, cada un millón de habitantes, 10 mil antenas. Argentina tiene menos de 400. Y nadie puede decir que países como Japón sean laxos en sus regulaciones de medioambiente.

Además, cuanto más antenas se instalan, menos potencia tienen que tener. Cuando más se colocan, dan mejor cobertura y calidad de servicio y el teléfono tiene que hacer menos esfuerzo para conectarse a la antena.

No hay otro camino para mejorar las telecomunicaciones que aumentar la cantidad de antenas. Para lograr eso tiene que haber ordenanzas que faciliten el despliegue. Hacemos mediciones permanentes de radiación y todas están dentro de los parámetros permitidos.

Si los vecinos siguen con la intención de llevar el tema a la Justicia, ¿cree que se puede llegar a rever la ordenanza o hacer algún tipo de modificación?

No se me ocurre en qué pueden pedir que se modifique. Muchas veces por pequeños grupos de 5, 10 o 50 vecinos que plantean algo, o una organización, no se puede terminar afectando a miles de personas que quieren acceder a internet para desarrollar su negocio, para educarse o para buscar información. A veces, pequeños grupos de gente que erróneamente cree que puede generarse un problema para la salud, pueden terminar afectando a millones de personas que quieren cada vez conectarse mejor, tener internet más rápido y hacer uso de todos los beneficios que implica para el desarrollo económico y personal.