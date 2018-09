El Tribuno BB se quedó con el Apertura

El Tribuno Básquetbol se coronó campeón del Torneo Apertura de la Asociación Salteña, luego de vencer en la serie final a Independiente por 2 a 1, gracias al triunfo que obtuvo en la noche del viernes por 69 a 50.

En las instalaciones de calle Lavalle se disputó el tercer encuentro del play-off que había encontrado una paridad absoluta en sus primeros dos juegos. El Tribuno había ganado el primer partido, como visitante, pero no cerró la final como local y perdió 71-69.

En el juego definitivo, el rojo arrancó mejor y se llevó el primer parcial por 19 a 15 y no pudo sostener la intensidad que había mostrado en el segundo cuarto, que quedó en manos de El Tribuno con una amplia diferencia: 14-5. El equipo de zona sur no permitió la recuperación del dueño de casa y controló el juego hasta el final llevándose la tercera manga por 17-9 y la última por 23-17.

El Tribuno formó con N. Díaz (19 puntos), A. Fernández (5), G. Farah (15), I. Quiñonero (2) y A. Heredia (14). También jugaron Bruno Quiroga, Facundo Barro (8), Pablo Zanek, Gonzalo Reguilón, Agustín Collado, Patricio Quiroga y Oscar Collado.

Independiente tuvo en cancha a: N. Tapia (0), F. Giménez (9), M. Girón (10), L. Aybar (8) y M. Aybar (15). Además, ingresaron I. Sandoval, C. Burgos (4), P. Espín (4), G. Gómez, E. Belbruno, I. Aramayo y M. Tapia.