Súper 10: El Jockey perdió más que un partido    

Duro cachetazo. El Jockey Club sufrió una de esas derrotas que duelen frente a Tucumán Rugby, por 48 a 25, en la Rotonda de Limache, por la tercera fecha del Súper 10 del Regional del NOA.

Era un duelo de líderes entre salteños y tucumanos, por lo que el ganador iba a despegarse en la cima. Y fue Tucumán Rugby el que pasó por encima al albirrojo desde el inicio mismo del juego. Es que al minuto, un error defensivo le permitió a Benjamín Santamarina marcar el primer try para la visita. Y todo fue cuesta arriba.

Tucumán Rugby dominó el primer tiempo con los tries de José Luis González, Santiago Paz y Tomás Albornoz, más la efectividad de Juan Novillo.

El Jockey solo pudo recortar antes de ir al descanso con la pegada de Santiago Larrieu. De todos modos, las distancias se hicieron enormes en el final de la primera etapa y la visita se fue arriba por 24 a 6.

Los de Limache se ilusionaron con el try de Baltazar en el arranque del segundo tiempo, pero Tucumán Rugby volvió a tener el control del partido y la efectividad con Albornoz (Tomás y Nacho), Novillo Paz y Cartier, el autor del último try.

El equipo local pudo seguir recortando, pero nunca estuvo tan cerca como para ilusionarse con la remontada, por lo cual terminó cediendo la punta del campeonato.

En la intermedia, la visita también se llevó el triunfo por 23 a 14.

Síntesis

Jockey 25 T. Rugby 48

J. Cruz S. Chebaia

R. Sanmillán J. González

M. Lassalle O. Rojas

A. Prietto J. Guerineau

M. Michelena J. Young

S. Acuña B. Santamarina

B. Decavi S. Heredia

F. Poodts S. Aguilar

A. Cornejo S. Paz

S. Larrieu T. Albornoz

M. Giménez P. Avellaneda

M. Ozu J. Novillo

E. Gómez I. Albornoz

G. Mendoza R. Viañar

D. Huber J. Domínguez

HC: S. Toledo HC: L. Argañaraz

Tantos: PT: 1’ try Santamarina (TR), 11’ try González (TR), 15’ y 29’, penal de Larrieu (J), 26’ try de Paz (TR), conv. de Novillo (TR), 33’ try de Albornoz (TR), conv. por Novillo (TR). ST: 2’ try de Blatazar (J), 7’ try de Albornoz (TR), conv. por Novillo (TR), 15’ penal de Novillo (TR), 24’ try de Albornoz (TR), conv. por Novillo (TR), 30’ try de Aldao , conv. por Larrieu (J), 31’ try y conv. de Larrieu (J), 35’ try de Cartier, con. por Novillo (TR).

Jornada: Tercera fecha - Cancha: Jockey Club

La U visita a Natación y Gimnasia

Es el turno de Universitario en el Súper 10. Por la tercera fecha, la U visitará a Natación y Gimnasia en otro de los partidos destacados.

El conjunto salteño acumula seis puntos en las posiciones y necesita ganar para no alejarse del ahora único líder Tucumán Rugby, que llegó a 13 (con punto bonus sobre el Jockey). En tanto, su rival, el equipo blanco, suma cinco en la tabla.

La U viaja a la vecina provincia de Tucumán con equipo confirmado: H. Castellano, B. Figueroa y R. Guzmán; F. Bressanutti y J. Monza; G. García, M. Sarmiento y M. Fortuny; E. Morales y M. Nuñez; M. Secchi, G. Frey, J. Torres y G. Bazán; y J. Morosini.

Hoy, además, completarán la jornada del Súper 10 Tucumán Lawn Tennis vs. Old Lions y Lince vs. Universitario de Tucumán.

Por la zona Promoción, el líder Gimnasia y Tiro será local de Santiago Lawn Tennis, a las 16, Corsarios recibirá a Tiro Federal.