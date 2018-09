Andreani por las redes: "La verdad de la milanesa"

La directora prefirió hacer su “descargo” de forma pública y no ante la prensa.

"No voy a hacer declaraciones en El Tribuno porque ustedes son muy parciales en informar. Si quieren saber qué sucede en la sede hagan periodismo de investigación, yo no voy a hablar", sugirió visiblemente molesta la directora de la Sede Tartagal de la UNSa, Graciela Andreani, al ser consultada por este medio por las denuncia de un docente y de un grupo de alumnos de la sede referida a la falta de cumplimiento en el dictado de clases teóricas, prácticas y en los exámenes por parte de otros catedráticos que provienen de otras ciudades. Andreani se mostró además disconforme "con el título que le pusieron a la noticia; para ustedes es una denuncia que califican de grave pero para mí no lo es", manifestó en referencia al artículo periodístico del lunes 3 del corriente.

Pero por las redes sociales Andreani hizo un descargo al que tituló "la verdad de la milanesa", donde se dirige a Oscar Correa, secretario general de la UNSa a quien califica ni más ni menos que de "gil".

"Si sos secretario académico no podés hacerte el gil. ¿O acaso tus intereses están por encima de la universidad? Asco dan", expresó la titular de la alta casa de estudios de Tartagal para agregar que "tiran por la borda el trabajo institucional de muchas personas que sostienen la sede y las expectativas de muchos alumnos que aspiran a poder acceder a un trabajo digno".

Un "grotesco"

En otra publicación Andreani aunque sin nombrarlo, calificó al denunciante Walter Ovejero de grotesco. "Era la candidatura. Presentó una nota pidiendo auditoría y denunciando a profesional reconocidos por su trayectoria profesional y salió a hacer campañas en los medios ensuciando", expresó. Andreani se refiere a las internas de la Unión Cívica Radical donde Ovejero forma parte de la lista que integran Luis Zabaleta, Rubén Correa y Federico Núñez Burgos, entre otros candidatos salteños.

Las becas de YPF

Otro de los reclamos de los alumnos de la Sede Tartagal de la UNSa pasa por la entrega de las becas de la empresa YPF, que habilita a los alumnos más avanzados -quienes adeudan una o dos materias o la tesis- para una entrevista de Company Man que les abre la puerta a la compañía con operaciones hidrocarburíferas en diversas provincias de Argentina y otras radicadas en el exterior.

En ese sentido aseguran que una docente de la sede Tartagal, la ingeniera Paulina Pauli, es la persona que en forma discrecional - nada más que por afinidades políticas- decide qué alumnos avanzados reciben las becas, cuando éstas deberían ser materia de un exhaustivo análisis de los miembros del Consejo Asesor y otorgarse en base al mérito de cada estudiante.