Los nutricionistas temen recortes y advierten sobre la falta de personal

Por su parte el Programa Provincial de Diabetes afirman que no hay faltantes.

La decisión del Gobierno de la Nación de reestructurar los ministerios y secretarías del Gabinete generó alerta en varias organizaciones sociales y de especialistas. En este caso, que el Ministerio de Salud sea reducido a una secretaría disparó la preocupación de los nutricionistas colegiados de todo el país, que advierten que esta decisión traerá de la mano una reducción en los presupuestos.

Desde el Colegio de Nutricionistas de Salta, su presidenta la licenciada María Isabel Loza destacó que la situación es preocupante. "Está bien que son decisiones de gobierno pero creemos que no se debe recortar en las área más vulnerables como son la salud y la educación", expresó.

Loza destacó que en forma oficial no existe ninguna notificación de recortes a planes para pacientes con celiaquía, formación de profesionales, planes de diagnóstico nutricional a nivel nacional. Estas formaciones y servicios se concretaban con los fondos del Ministerio de Salud. "Es evidente que si reducen un ministerio a una secretaría, todos estos servicios no se van a poder hacer", agregó la presidenta del Colegio de Nutricionistas de Salta.

Cuestionada sobre la situación de los profesionales nutricionistas en Salta, la representante del colegio destacó que en el sector de Salud Pública no se han registrado despidos de profesionales, pero si adelantó que no se está concretando la designación de personal para cubrir los cargos de las personas que ya están cesantes del servicio por jubilación.

"Hay que destacar que tanto de Primer Nivel de la Salud como desde la institución central se tenía previsto la atención por lo menos a mediano plazo. La situación puede complicarse el próximo mes y por eso desde el Colegio estamos siguiendo el desarrollo de los programas de asistencia alimenticia para darle resguardo a nuestras colegas", expresó Loza.

Especialista en lo que compete a la alimentación saludable, la licenciada en Nutrición destacó que ahora no solo tenemos que pensar en comer sano sino en empezar a ver como ser más creativos para comer sano con los precios que tienen en el mercado las frutas y verduras. "Vamos a tener que renovar técnicas y pensar como ayudar a la economía familiar para poder alimentarse de la mejor manera", agregó.

Desde la Cooperadora Asistencial, Adriana Portal destacó a El Tribuno que por el momento, en el caso Programa Copa de Leche se mantiene la asistencia los niños celíacos escolarizados que presenta esta patología y que presentaron los certificados médicos correspondientes.

Este mes, desde el programa para los niños celíacos se entregó un bolsón con 6 productos específicos para celíacos que contiene 2 fideos de diferentes sabores, 2 cereales de desayuno de diferentes sabores, 1 premezcla y 1 polvo para preparar bizcochuelos.

Desde la Cooperadora destacaron que el monto estimado de estos productos es por el momento de 250 pesos.

Por otro lado confirmaron que la entrega para los adultos también se mantiene.

Quioscos saludables, la lucha sigue

El pasado 26 de julio, el Concejo Deliberante estableció implementar quioscos escolares saludables y promover la alimentación saludable, variada y segura. Dicha normativa reemplazó a la Ordenanza N§ 14.620, que refiere a la temática, ya que incluye apartados no previstos con anterioridad, como el de fijar un incentivo de reducción tributaria para los comerciantes que cumplan con lo dispuesto.

Al respecto, la licenciada Isabel Loza, del Colegio de Nutricionistas de Salta, destacó que este proyecto se promovió en forma conjunto con la Universidad Nacional de Salta, el Concejo Deliberante, la Municipalidad de la Ciudad de Salta, el Ministerio de Educación y la cartera de Salud de la provincia.

Entre los proyectos que se lleva adelante con este programa está la capacitación de los docentes de la escuela primaria que deberán acercar y promover los conceptos de alimentación saludable en los niños. "Ahora tendremos que trabajar en forma conjunta para obtener los fondos para aplicar esta normativa. No pierdo las esperanzas, pese a los recortes importantes que pueden llegar también a nosotros", agregó.

Loza concluyó que de aplicarse los recortes, los pobres seguirán siendo pobres pero ahora más y los que tenían tener un canasta familiar digna, tampoco llegarán. "Las autoridades a las que les compete deben pensar estrategias que nos permitan salir adelante sin tener que recortar estos servicios necesarios para la población", agregó.

Sin carencia en la Provincia

Según informó el pasado 11 de noviembre el Gobierno de la Provincia, la Supervisión de Diabetes que depende de la Subsecretaría de Medicina Social e integra la Unidad de Enfermedades Crónicas no Transmisibles, tiene registradas 18.500 personas diagnosticadas con diabetes, de las cuales 7.000 reciben medicación del sistema sanitario provincial. En diálogo con El Tribuno, la doctora Silvia Saavedra a cargo del Programa Provincia para Diabéticos destacó que "por el momento" no tienen problemas con los suministros ni medicamentos para la atención de los pacientes con diabetes. "No tenemos ningún anuncio por falta de insumos", expresó la profesional. El Programa de Diabetes entrega al paciente tiras reactivas, una bomba de control y lapiceras con insulina.