La U cayó en casa y el albo sigue arriba

La cuarta fecha del torneo Regional del NOA de rugby, en su instancia decisiva, llegó a su fin en el Súper 10 y en la zona de Promoción, donde hubo resultados dispares para los equipos salteños.

Universitario tenía la oportunidad de acercarse a la punta, pero cayó con Lince en casa, por 27 a 25 y solo pudo rescatar un punto bonus defensivo en el Súper 10, mientras que en la zona de Promoción, Gimnasia y Tiro está más puntero que nunca, al ganarle a Tiro Federal por 23 a 22 en un partido ajustadísimo.

Los verdes arrancaron con el pie derecho en la zona norte de la ciudad, ya que Eliseo Morales convirtió un try y acertó su penal, cuando apenas se jugaban dos minutos de partido.

Lince no sintió el primer golpe y de inmediato salió por la igualdad, que consiguió a los 16 minutos. Luego, lejos de conformarse lo dio vuelta y estiró la ventaja con un penal, para irse al descanso 17 a 7.

El conjunto dirigido por Oscar Bazán intentó reaccionar en el complemento, porque a los 8 minutos Morales volvió a convertir un penal para descontar, pero los tucumanos replicaron y continuaron con la diferencia de diez puntos.

A los 19 minutos, José Chierici anotó su try y Morales convirtió para quedar a solo tres puntos, hasta que llegó el momento clave del juego a los 24 minutos: Gastón Bazán marcó el tercer try de la U, pero el local desperdició la conversión.

Luego Morales si anotó un penal y los verdes pasaron a ganar 25 a 20 en el tramo final del juego, pero Lince se quedaría con la última jugada de riesgo a los 35 minutos y la aprovechó muy bien. Try y conversión, para la victoria final del elenco tucumano que suma su primer triunfo luego de tres derrotas consecutivas. Universitario, por su parte, cosecha dos partidos ganados y dos perdidos.

En esa misma zona, Los Tarcos recibió al último campeón, Natación y Gimnasia y le ganó por 23 a 21.

Cabe recordar que el sábado, el Jockey Club no pudo con Old Lions en Santiago del Estero, ya que el local ganó con un penal sobre la hora por 29 a 27. También: Tucumán Rugby 33 - Huirapuca 17, Universitario de Tucumán 26 - Tucumán Lawn Tennis 10.

Triunfazo del albo

Con puntaje ideal, Gimnasia y Tiro visitó ayer a Tiro Federal en la zona de la terminal y se llevó una gran victoria por la mínima, para continuar en lo más alto de la zona de Promoción, con el único objetivo de volver a disputar la máxima competencia del Regional del NOA en la próxima temporada.

El conjunto millonario inició su partido muy bien con un try de Leandro Tobio al minuto de juego, pero los locales reaccionaron y lo dieron vuelta con un try sin conversión y un penal con buena puntería.

Tiro pasó a ganar el partido y de hecho se puso 15 a 7, pero el albo reaccionó y lo dio vuelta 17 a 15. El local nuevamente salió en busca de la victoria, logró cambiar la historia del marcador, pero Gimnasia continuó presionando hasta el final y logró cosechar su cuarto triunfo en la misma cantidad de fechas disputadas, aunque esta vez sin punto bonus ofensivo.