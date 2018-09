Reparación histórica: qué jubilados dejarán de cobrar el aumento

Varios jubilados y pensionados dejarán de cobrar el aumento que habían empezado a percibir por el plan de reparación histórica con los haberes de octubre. El pasado 31 de agosto se cumplió el plazo por el cual los jubilados debían aceptar la propuesta en la web de las Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en la que rechazaban el juicio por reajuste de los haberes. A cuenta, habían empezado a cobrar una mejora anticipada en sus anuncios pero ahora se va a interrumpir si no llevaron a cabo el trámite.

No obstante, desde la Anses indicaron al diario La Nación que el adicional se restablecerá en el momento en el que el jubilado o pensionado valide el acuerdo, aunque no se podrán reclamar los montos no cobrados por los períodos en los cuales el plan no estaba formalmente aceptado.

Según trascendió, alrededor de 140 mil jubilados no aceptaron el plan y se verán afectados. No se incluyen aquellas personas que habían notificado al Anses de su imposibilidad de movilizarse, padecen una enfermedad grave o tienen más de 90 años.

A los que sí les afecta se les pondrá en conocimiento de la situación a través de una carta. Si quieren aceptar la reparación histórica, podrán realizar el trámite pertinente y volverían a recibir el beneficio con los haberes de noviembre. En este caso, los de octubre los perderían.

¿Cómo se realiza el trámite? En el caso de querer validar el acuerdo, tenés que ingresar a www.anses.gob.ar, dirigite a la sección Accesos Rápidos, opción Mi ANSES, con tu CUIL y la Clave de la Seguridad Social, visualizá la propuesta y aceptala. Para designar a un abogado patrocinante, debés dirigirte a la sección Mi ANSES e introducir el número de CUIL/CUIT de tu abogado. Finalmente, para firmar el acuerdo tanto vos como tu abogado deben solicitar un turno y acercarse a una oficina de ANSES.

