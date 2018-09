Wlfredo Caballero asumió su error ante Croacia

El arquero Wilfredo Caballero se hizo cargo de su error en el Mundial frente a Croacia y dijo que esa derrota de la Selección argentina fue “el inicio de una catástrofe”.

“Asumo la responsabilidad de lo que pasó. Tratando de darle un pase a un compañero le pegué al piso. Son cosas que suceden en los entrenamientos y partidos, que no se pueden controlar”, indicó.

En declaraciones formuladas a TyC Sports, Caballero dijo que ese error que derivó en el 1 a 0 de Croacia por la fase de grupos “fue el inicio de una catástrofe”.

Willy se lamentó por no “haber tenido una posibilidad de revancha”, en referencia a que ante Nigeria atajó Franco Armani, a quien “traté de apoyar desde mi lado”.

Caballero destacó que el exentrenador Jorge Sampaoli “tuvo la valentía de decirme su decisión, que respeté desde el primer momento”.

El futbolista del Chelsea notó “desmedidas” las críticas hacia su persona por redes sociales por “la falta de respeto hacia mi familia” y contó que “quizás la gente quería que atajara Armani”.

Consultado por el estilo de juego empleado en Rusia, fue claro: “Cambiamos mucho durante los partidos según el rival. No conseguimos darle miedo a otros equipos. Tampoco tuvimos un once ideal. Nosotros planeamos más nuestro equipo pensando en el adversario que en lo nuestro”.

Caballero dijo que “está buenísimo” que la Selección tenga recambio con Lionel Scaloni y negó que hayan existido diferencias entre Sampaoli y su principal colaborador, Sebastián Beccacece.

“Nosotros veíamos la forma de entrenar. Y si me guío por mi experiencia, que fue en el Mundial y en los últimos amistosos previos, noté que ambos tiraban para el mismo lado”, cerró.