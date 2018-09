“Somos un municipio innovador que avanza con obras históricas”

El jefe comunal sureño destacó la organización financiera de que hace gala su comuna lo que le permite encarar obras y seguir avanzando para dotar de mejor calidad de vida a sus vecinos.

Teniendo en cuenta la difícil situación económica en la que se encuentra hoy sumergido el país y la provincia, ¿Cuáles son los proyectos o planes para incrementar la mano de obra en Rosario?

Estamos trabajando en diferentes líneas: fomentando el emprendedurismo, a través del CeCAM, trabajando con cooperativas de trabajo en capacitaciones y programas de beneficios para emprendedores, apostando al desarrollo turístico, donde después de 32 meses de gestión estamos en condiciones de confirmar el crecimiento en el sector.

Eso se soporta sobre la base de obras como el paseo de artesanos, el teatro, un parque acuático, el embellecimiento de todos los espacios verdes, el mejoramiento de los accesos, de la cartelería, con capacitaciones, promociones y también el trabajo conjunto con la Provincia, las cámaras del sector, los privados y los municipios de nuestro alrededor.

Hemos logrado generar condiciones de capacitación permanente, haciendo obras en la Unsa, convenios, la instalación de la universidad Siglo 21 y el posible desembarco de la UAI).

También avanzamos en entrenamientos laborales a través de oficina de empleo, superando los 120 puestos, acuerdos con empresas para radicarse en nuestra ciudad, el mantenimiento de ruta la 34, la construcción de vías del ferrocarril y obras en el Parque Industrial.

¿Cuáles considera los logros más importante de su gestión, y porqué?



Podemos nombrar obras que conforman el plan de obras públicas más importante de la historia de Rosario de la Frontera. Llegaremos casi a 100 cuadras de pavimento a fin de año, la concreción del Paseo de los Artesanos, la cancha de hockey y el Teatro municipal. Pero eso no es todo; podemos nombrar las redes de electrificación, los más de 10 mil metros de red de aguas y cloacas, la pileta municipal de natación cubierta, la ampliación del centro de salud, las mejoras en los puestos sanitarios, las obras de mejora en avenida De los Españoles y el Centro Municipal de Monitoreo Urbano, para brindar más seguridad a nuestros vecinos, entre otras.

Pero lo verdaderamente importante es el trabajo en Desarrollo Humano, con base en el trabajo de la primera infancia, como la creación de la Dirección de Abordaje Territorial, la apertura del CCI, el fomento a la prácticas de deportes en 24 escuelas, el desarrollo de la cultura con 20 talleres de capacitación, el sector de la discapacidad con un centro de promoción con la panadería Corazón Caliente, el trabajo conjunto con instituciones intermedias y sobre todo nuestra acción de gobierno orientada hacia una permanente gestión con Nación y Provincia con beneficios para los rosarinos.

Por otro lado, hemos logrado cambiar la lógica de que el Gobierno local solo se hacía cargo del alumbrado, barrido, limpieza y algo de pavimento, para pasar a involucrarnos en todos los aspectos que afectan la calidad de vida de nuestros vecinos (salud, seguridad, educación, empleo, transporte y vivienda).

En Rosario se ven cosas nuevas en todo momento, somos un municipio innovador (como ejemplos se pueden citar el Centro de Monitoreo Municipal, los paneles solares en el edificio de la comuna, la planta de tratamiento de residuos, la dirección de primera infancia entre otros).

¿Qué considera importante y que es urgente para mejorar en la comunidad rosarina?

Lo urgente es que todos los habitantes se sientan parte de esta transformación, para lo cual habrá que cambiar algunas cuestiones culturales y lo verdaderamente importante es sostener este plan de gobierno, logrando trascender las barreras de la gestión, transformando y construyendo líneas de acción en políticas públicas sostenibles de manera de lograr consolidar el desarrollo para la próxima década.



¿Cuáles son hoy, en su gestión, las secretarías o direcciones (transito, bromatología, etc) más importantes y significativas para la comunidad rosarina? ¿Cuáles destaca y por qué?

El trabajo es importante en todas las áreas, en algunas se ha notado el cambio en forma inmediata ya que no había trabajo de base como en deportes por ejemplo y otras han tardado un poco en notarse por cuestiones vinculadas a nuestra forma de actuar como vecinos y como ciudadanos.



Usted en una de sus promesas de campaña, hizo especial hincapié en la sustentabilidad y el cuidado del ambiente, ¿se están logrando los objetivos en esta materia? ¿Cree usted que es difícil que la comunidad tome conciencia respecto a esto?



Totalmente. Esto va más allá de una promesa electoral, es definir un modelo de ciudad y hacerlo dentro del marco de la sustentabilidad nos eleva en calidad. Hemos incorporado camiones, contenedores, estaciones ambientales, puesto en funcionamiento otra línea para el tratamiento de residuos sólidos urbanos, erradicado más de 20 microbasurales y instalando paneles solares en nuestra casa municipal.

Hay muchos micro basurales en diversos puntos de la ciudad, ¿Qué es lo que se está haciendo para contrarrestar esta problemática? ¿Cómo responde la gente en general? ¿Considera que haría falta tomar medidas más severas? ¿Multas?



Nos gustaría haber erradicados todos, pero no es aplicable la misma receta para todos los casos, lo que a veces resulta en un lugar, en otros no. Los microbasurales que fueron erradicados y no se volvieron a formar fueron donde involucramos a los vecinos. Con la creación del Juzgado de Faltas y concientización alcanzaremos los objetivos planteados para la próxima década.



El intendente salteño Gustavo Saenz fue impulsor de una ley ejemplar respecto a la prohibición de la tracción a sangre. Con ello se eliminó el trabajo esclavo animal ¿Se puede implementar esto en Rosario?



Aquí no es tan grave la situación ya que son menos de 10 las familias que viven de eso. Esto es algo que lo pensamos desde el día 1 pero para ello debemos utilizar recursos que hoy no disponemos. Cuando estén dadas las condiciones vamos a avanzar, es algo inminente, debemos tener la certeza de que cuando tomemos medidas deben ser definitivas, no nos sirve hacer show político. De lo contrario podríamos fracasar. Estamos trabajando con el cuidado de animales, por ejemplo este es el municipio donde se hicieron la mayor cantidad de castraciones en el último año.

Hubo importantes anuncios en materia turística, como la construcción de un Parque Acuático. ¿Cómo sigue el trabajo para posicionar a la Ciudad Termal?

Es un trabajo del día a día, de ir cumpliendo objetivos intermedios hasta lograr posicionar el destino, vamos a continuar con obras para el desarrollo turístico, además de las que está llevando a cabo la Provincia, pero también vamos a continuar con las capacitaciones, sosteniendo eventos y fortaleciendo la promoción con campañas en diferentes puntos del país.



¿Qué opinión tiene respecto al famoso robo de la caja fuerte de la comuna y cuáles son las novedades del caso?

La gente confió en nosotros para gobernar, no podemos detenernos en hacer caso a los ataques políticos, los hechos son elocuentes, la realidad habla por sí sola.

Los que creen que se van a posicionar instalando difamaciones, esperando que salgamos a responder, están perdiendo el tiempo, no es mi estilo y no sucederá. Cuando quieran discutir políticas públicas allí estaré escuchando todas las voces y sumando cada idea que se transforme en una solución para mi pueblo.

Inseguridad siempre existió y seguirá existiendo, pero nadie puede negar que hemos trabajado, podríamos simplemente eludir la situación y sacarnos la responsabilidad pero sería incoherente de mi parte. Tenemos el único sistema de monitoreo solventado por recursos municipales y muy bien operado por las fuerzas de seguridad de la provincia, todavía nos falta, y en los próximos meses habrá una inversión por parte del Gobierno provincial para fortalecer lo que ya tenemos.

En Rosario se está trabajando, se está avanzando, la seguridad es una política de Estado y el trabajo en conjunto, la nueva tecnología y la contención en deporte y cultura ayudarán a que la ola creciente de inseguridad a nivel nacional no llegue a nuestra ciudad. Nosotros trabajamos en prevención y hemos generado muchas herramientas. Una ciudad turística debe ser segura y eso es lo que hacemos.