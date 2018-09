Cofruthos: suben los precios y bajan las ventas

Los desajustes de la economía dejaron huellas en el mercado Cofruthos: los precios de las frutas y verduras subieron un 30 por ciento y las ventas cayeron hasta un 40 por ciento.

Como respuesta, una de las decisiones que tomaron los vendedores es hacer promociones para los distintos bolsillos de los compradores.

En Cofruthos se promociona un 2x1 para que la gente pueda adquirir frutas y verduras de una calidad que si bien, a veces no es la superior, llega a sus casas en muy buen estado. La diferencia entre una y otra calidad es simplemente el tamaño.

"Más que nada la gente lleva ofertas. Ya no mira la calidad de la mercadería sino que va más a los precios" , comentó Gloria Vidal, una de las vendedoras del centro comercial ubicado en la zona sur de la capital salteña.

"Por ejemplo, el kilo de pera está entre 35 y 40 pesos. Pero hay más económicas a 25 pesos. Yo manejo una promoción: dos kilos de peras los dejo a 50 pesos, pensando en el cliente", añadió el comerciante.

Ayer, alrededor de las 10, y una hora antes del cierre de la mañana, los pasillos del mercado ubicado en la intersección de las avenidas Paraguay y Ragone estaban casi vacíos. Muy pocos vehículos habían ingresado a la calle interna y en algunos puestos sus dueños comenzaban a preparar los cajones y bolsas para hacer el corte de actividad del mediodía.

Todo para arriba

Por estas semanas está por terminar la temporada de cítricos.

Claudia Figueroa, que tiene su puesto lleno de limones, entre otras frutas, y cuenta: "No se puede especular con los precios de la frutas porque si no las tenemos que tirar porque se pudren y ya no están para vender. Esto hace que las ventas bajen".

"El año pasado valía 500 pesos una jaula de limón. Ahora va a valer unos 700 pesos y eso cuesta mucho comercializar", describió el puestero a este medio.

En cuanto a las especias, Emilia Céspedes afirmó: "Nosotros tenemos mucha mercadería perecedera, entonces uno trata de vender y le ponemos el mínimo de margen. Siempre tenemos dos calidades: una de primera y una de segunda. Entonces hay uno más barato, así que hay para todos los bolsillos", indicó.

"Desde principio de año hasta ahora, cada vez se vende menos. Es más, la gente ya no busca solo lo barato, sino que hay cosas necesarias que ya no compra: harina, arroz, jabón, entre otros productos. Ya ni eso consumen, porque viven muy con lo justo" aseguró un vendedor de una de las despensas del mercado Cofruthos, quien no quiso dar su nombre.

Una de las principales razones por la suba de los precios son los fletes. Están cada vez más caros, pues se manejan con los precios de los combustibles. Esto quiere decir que si sube el combustible impacta en el sector.

Además, el dólar incide en los costos de los productores, porque algunos insumos se manejan con precio dólar, explicaron los puesteros.

Por ejemplo, si un cajón de manzanas viene del sur para llegar al norte se suma tanto el precio del empaquetado al costo del flete. Y eso garantiza un aumento del precio al público y de la incertidumbre sobre su venta.

Los fines de semana también se encuentran más promociones en el Cofruthos.