Cuestionamientos ante una posible nueva suba del boleto

Desde la Defensoría del Pueblo y la Federación de Centros Vecinales rechazan incrementos de Saeta y coinciden en que “el bolsillo del trabajador no soporta más aumentos”.

Desde la Defensoría del Pueblo y la Federación de Centros Vecinales expresaron su descontento por una posible nueva suba del boleto de colectivo, tras el anuncio del Gobierno nacional de recortar en 2019 el subsidio de 1.200 millones de pesos que recibe la provincia para el transporte público de pasajeros.

En la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) aún no hay definiciones y en los próximos días tendrán un panorama más claro.

El precio del boleto se incrementa gradualmente todos los meses 50 centavos desde enero pasado y dicha suba proseguirá hasta fin de año, fecha en la que llegará a 12,95 pesos. A esto se suma la problemática de la quita del subsidio. Ahora la provincia debe definir cómo se financiará ese faltante.

Al ser consultada por la problemática, la defensora del pueblo de Salta, Frida Fonseca, expresó: "Esto pone en debate nuevamente la situación. Estamos esperando, a la expectativa, para ver qué es lo que van a hacer, resolver, en función de la nueva realidad relacionada a la quita del subsidio".

La funcionaria sostuvo que el transporte constituye una herramienta fundamental, esencial en la vida de la gente. "No solo se utiliza para la educación, sino para el traslado del trabajador a su lugar de trabajo. Tiene funciones valiosas. Allí radica la necesidad de que el boleto de colectivo tenga un precio pagable", destacó.

"Erosiona el bolsillo"

Lamentablemente "la más perjudicada es la persona que trabaja y que necesita trasladarse. Ya con la cantidad de subas que ha habido, como la del gas, pensar en una suba más es inconcebible porque no hay forma de sostenerla desde el bolsillo de la gente", hizo hincapié.

Fonseca convoca "al Gobierno provincial a tener un compromiso real con el vecino, en el sentido de hacer todos los esfuerzos para no incrementar las tarifas porque ya con lo que ha sido el tarifazo del agua, se perjudicó tremendamente a los ciudadanos. Hoy las facturas son impagables. No es solamente una responsabilidad de Nación. Ahora, pensar en incrementar el transporte que es tan básico y esencial yo creo que erosiona cada vez más el bolsillo de la gente", finalizó.

Fonseca sostuvo que en febrero pasado pidió información ante la AMT. "Presenté un escrito solicitando las estructuras de costo, los balances, es decir, todo lo que hace a la rentabilidad de Saeta para poder visualizar si realmente el incremento que estaban planteando era justificado o no. No hubo ninguna respuesta", dijo.

Además, recordó que "no se hizo audiencia pública para el incremento del boleto, lo que se hizo simplemente fue una consulta pero no se hizo la audiencia que es obligatoria para todos los servicios". "No se garantizó la posibilidad de participación de la gente en la definición, o el debate sobre el monto del boleto. A mi criterio, el proceso que se hizo para el incremento del boleto es totalmente irregular", cuestionó.

Evidentemente "ya se consolidó el incremento de 50 centavos por mes. Ahora no hay nada concreto sobre un incremento por la quita del subsidio. En función de los resultados, lo que se disponga, decida, analizaremos qué es lo que plantearemos, qué es lo que podemos hacer para ayudar", finalizó.

Desde la Federación de Centros Vecinales de Salta (FeCeVes) también rechazan un posible encarecimiento del transporte público

"Nosotros nos oponemos a todo aumento del boleto de colectivo. Se tiene que respetar la suba que decidió el Gobierno. Rechazamos más incrementos", manifestó el secretario del interior de FeCeVes, Walter Ignes.

Que las audiencias públicas para decidir subas del servicio sean vinculantes, es uno de los pedidos de la Federación.

"En su momento nos hemos presentado a diferentes audiencias públicas no vinculantes en las cuales le hemos solicitado a las autoridades que estos procedimientos sean de carácter vinculante, dado que los vecinos no estamos en condiciones de afrontar más aumentos y queremos que nos escuchen y se respete nuestra postura. La inflación crece, las tarifas de servicios como el gas suben, el desempleo se incrementa y en el caso de los trabajadores, no hay sueldo que resista", recalcó.

FeCeVes recibe reclamos de vecinos relacionados al transporte. "Hay varios usuarios que no pueden viajar en hora pico porque los colectivos van repletos. Hemos presentado un proyecto de servicio alternativo, también pedimos la ampliación de recorridos porque hay barrios que los necesitan, así como la instalación de paradores e indicadores. Nunca nos tuvieron en cuenta pero a la hora de los aumentos sí nos tienen en cuenta y el servicio no mejora", dijo Ignes.

Con respecto a los subsidios, Ignes manifestó: "Ahora hay una quita del Gobierno nacional pero no tenemos la más mínima idea del monto que representaban, es decir, cuánto ingresaba a Saeta, cuánto egresaba. O sea, nunca nos dieron la información y la habíamos pedido. Incluso hablé con varios diputados quienes tampoco pudieron acceder a los datos. Queremos saber cuánto se le paga al empresario por kilómetro recorrido, qué cantidad de gente transporta, cuáles son las ganancias y pérdidas".

"El bolsillo del trabajador no está para seguir soportando más aumentos por eso vamos a realizar una presentación ante Saeta y la AMT la próxima semana", finalizó el dirigente vecinal.

.