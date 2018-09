Directivos y alumnos unificaron criterios para no cosificar a las mujeres.

Por primera vez el San Antonio no eligió reina de estudiantes

La directora del colegio San Antonio, Alicia Cáceres, explicó que la medida se tomó con la intención de resaltar "más los valores humanos que la belleza de la mujer".

La fiesta del estudiante y la elección de postulantes a reinas de la belleza en los colegios imponen un estereotipo y "creemos que en esta oportunidad será una novedad resaltar los talentos de todos los estudiantes y no solo de las jovencitas", agregó la directora.

Por ello el concurso mostrará diferentes habilidades, coreografías, habrá un concurso de canto, de magia, entre otras actividades lúdicas, dejando de lado el tradicional concurso de belleza.

Reconocer otros valores

"La idea es armar una movida en la que se reconozca a jóvenes que trabajan o se desarrollan en diferentes áreas", dijo Cáceres ante una consulta puntual de El Tribuno.

Esta propuesta busca poner en valor las acciones solidarias y capacidades de los jóvenes del colegio San Antonio de Padua, buscando resaltar otros valores y que se deje de ver a la belleza externa como una cualidad que merezca ser destacada por sobre otras aptitudes.

Y al mismo tiempo las autoridades dijeron que buscan preservar la integridad de las alumnas, que podían ser sometidas a comentarios muchas veces crueles en las redes sociales, tema que está muy de moda en todos los rincones del planeta.

Se reemplaza el certamen de belleza por un certamen en el que participen todos los jóvenes comprometidos, que representen a cada una de las divisiones del colegio y en disciplinas en las que todo el mundo pueda competir, participar y pasarla bien.

Una nuevo paradigma

"De esta manera estaríamos inaugurando un nuevo paradigma sobre cómo festejar el Día dee estudiante, una forma diferente de adhesión para cambiar estereotipos sociales y culturales sobre como ponemos la mirada en el otro, varón o mujer", explico la docente

Es por ello que en esta oportunidad se propone una muestra de diferentes tipos de talentos, organizándolos por rubros y/o categorías de participación.

A través de esta iniciativa se insta a otras instituciones a participar con la presentación de representantes para compartir el evento.

Se incluiría un sistema novedoso votación, para la participación democrática de todos los alumnos y con el objeto de expresarse se implementaría el voto electrónico desde la plataforma educativa del Colegio San Antonio, donde todos tienen lugar, tanto docentes, como alumnos.

Movida similar en la frontera

A partir de este año el colegio secundario 5059 de la localidad de Aguas Blancas anunció que no participará más de las elecciones de reina.

De hecho, en la elección departamental que se realizó el viernes por la noche en Colonia Santa Rosa la comunidad educativa de la localidad fronteriza no envió a ninguna jovencita que la representara.

En diálogo con una radio de Orán, la docente encargada interinamente de la dirección de ese establecimiento, Mónica Ovejero, dijo que "esta fue una decisión tomada en conjunto por los profesores y una inmensa mayoría de los alumnos, llevamos la propuesta a una decisión democrática y votamos todos".

"Por mayoría decidimos no participar más de estos concursos de belleza en los que solo participan algunas niñas, exponiéndose a muchas cosas innecesarias, y optamos por hacer en su lugar una jornada de integración y recreación en la que participemos todos, chicos y grandes" manifestó la docente a cargo de la dirección del colegio de frontera.

Son decisiones de cada institución

Sobre los otros colegios secundarios oranenses que decidieron hacer los mismo, dijo que no fue una decisión tomada en conjunto, sino que cada escuela actuó por sí sola. "Me parece que esto también tiene que ver con los nuevos aires que se respiran en la sociedad, en la cultura y en general", dijo Ovejero.

Y agregó que "me enteré gratamente que otros colegios de Orán tomaron la misma postura, paralelamente a nuestra decisión. Es decir, no es que nos pusimos de acuerdo los directivos, sino que surgió de cada una de las instituciones de forma particular y espontánea".

Aires de cambio

"La sociedad está viviendo aires de cambio y esos aires se ven reflejados también en estos temas. La movilización feminista de mujeres lo demuestra en todo el mundo. Hay nuevas posturas que nos llevan a la reflexión intelectual, filosófica y religiosa en general, y creo que todo tiene que ver con estos cambios en general", expresó finalmente la docente norteña.