Protesta en la escuela Gauffin por vacantes para jardín

Decenas de padres del barrio San Remo están preocupados porque sus hijos no pueden asistir a la escuela Profesor Alejando Gauffin por falta de cupos. En la puerta de la entrada de la escuela se encuentra un cartel violeta donde se puede leer que no hay mas vacantes para niños de 5 años, ni por la mañana ni por la tarde, para el período 2019.

Ayer, a las 10.30, y a pedido de los vecinos, el centro vecinal del bario San Remo organizó una manifestación para reclamar aulas o un lugar para que los pequeños puedan concurrir.

El centro vecinal hizo un relevamiento poblacional de la zona y se encontró con que son 90 los chicos que quedarán sin poder concurrir a la institución. "Necesitamos urgente que se abra un turno intermedio en la escuela Gauffin, ya presentamos una nota", dijo Abel Moya, presidente del centro vecinal. Esa petición fue elevada al Ministerio de Educación. "Queremos que se cree una escuela primaria o de Nivel Inicial, porque en las demás escuelas cercanas, como la de los barrios El Tribuno, Casino, Democracia, Intersindical y Arenales, no hay vacantes", explicó Moya.

Además, la falta de espacio en la escuela del barrio San Remo obliga a los vecinos a tomar varios colectivos para llevar a sus hijos a instituciones lejanas.

Por su parte, la coordinadora de Nivel Inicial, Roxana Chocobar, comentó que ayer volvió a hablar con los papás para decirle que todos los que no salieron sorteados, tanto para las salas de 4 y 5, se acerquen a la Coordinación de Nivel Inicial ubicada en calle Caseros 1081 para poder ser reubicados en otros establecimientos. "No podemos darles una respuesta si no se acercan a la Coordinación, necesitamos hacer un relevamiento real de los chicos que necesitan vacantes. Este no es el modo de manifestarse en la puerta de la escuela", dijo.

La funcionaria provincial minimizó el reclamo planteando que el otro día de 40 personas, solo dos levantaron la mano y dijeron que se quedaron sin lugar en la sala de 5. Ayer, en tanto, "no había más de 15 personas en la protesta y los reclamos eran varios. Los de sala de 5 sí o sí va a ser escolarizados porque es obligatoria y se le da opciones a los padres", señaló.