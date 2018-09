Mignani brilló en el Sudamericano

A punto de cumplir 43 años, Carolina Mignani continúa perfeccionándose en el mundo del culturismo y cerró un año perfecto al ganar el Sudamericano de fitness coreográfico, llevado a cabo en Asunción del Paraguay, entre fines de agosto y principios de este mes. Ahora dio el salto de calidad al profesionalismo.

La competencia se disputó en el Parque Olímpico de la Conmebol, lugar al que llegó la salteña tras quedarse con el Argentino llevado a cabo en Córdoba. Su “coreo” fue tan perfecta que le sirvió para obtener ambos torneos.

Recién arribada a Salta, Mignani visitó la planta editorial de El Tribuno y dijo: “Fui con muchas expectativas, y si bien era la primera vez que iba por esta Federación, me tenía confianza, había trabajado mucho”.

Junto a ella se presentaron otros 58 atletas argentinos y también representantes de once países del sur continental, donde se destacaron Brasil, Ecuador, Bolivia y Paraguay.

“Fui con mucha seguridad, porque había trabajado más de tres meses para esto. De mayo a agosto me preparé para el Argentino y tras la clasificación, continué trabajando con mis entrenadores”.

El equipo de la salteña está conformado por sus entrenadores Adrián Vitry y Hugo González, la coreógrafa Andrea Cisneros, además de Valeria Delgado.

“Fue un año completo, ganando el Arnold Classic, el Argentino y ahora el Sudamericano. Todos son torneos de la Federación más prestigiosa y reconocida a nivel mundial, la IFBBB ( Schwarzenegger, Dorian Yates, Coleman y todas las leyendas de este deporte, cuya asociación en este país es la Federación Argentina de Musculación, FAM). Una atleta de la talla de Carolina es un orgullo para Salta y fue un placer acompañarla y entrenarla en este tiempo”, comentó Vitry.

La atleta sostuvo que no hubiese podido viajar sin la ayuda de “las autoridades del Gobierno provincial, Salvador Muñoz, Jorge Salgado, Valeria Delgado, Juan Kútulas y mis compañeros de trabajo, la Universidad Católica de Salta, mi familia, mis entrenadores, Adrián, Hugo y mi coreógrafa Andrea, que me tuvo una paciencia infinita”.