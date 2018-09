Los Benavides van al terreno dakariano

Desde el jueves hasta el próximo domingo, el Desafío Inca atraerá la atención de los amantes del rally y será la excusa ideal para preparar el terreno de cara al próximo Dakar, que será en suelo peruano.

Este Dakar Series será una pronta revancha para Kevin Benavides, que días atrás abandonó el Desafío Ruta 40 después de un golpe sufrido en la primera etapa de la competencia; pero no será el único representante local, porque su hermano Luciano, el mejor argentino en el Ruta 40, también dirá presente.

Kevin, por Honda, y Luciano, de KTM, estarán en el grupo de favoritos a quedarse con el ex Baja Inka. Adrien Van Beveren, de Yamaha, será otro protagonista, como así también Toby Price (ganador del Dakar 2016) y por supuesto que también estará el bicampeón mundial, el chileno Pablo Quintanilla, representante de Husqvarna.

La competencia se llevará a cabo en la región de Ica, una de las localidades por donde pasará el Dakar del próximo año.

Cabe recordar que después de diez ediciones consecutivas, la competencia más dura del planeta no pasará por la Argentina y solo realizará su recorrido por tierras peruanas.

Con chances en el Mundial

Para el mayor de los hermanos Benavides, el Desafío Inca no será el objetivo más importante en lo que quede del año, ya que su principal objetivo es el Mundial de Rally Cross Country, donde estuvo puntero hasta la fecha pasada. Ahora manda en soledad Quintanilla, pero el salteño todavía tiene chances de ser campeón.

La quinta y última fecha será del 3 al 9 de octubre próximo en Marruecos, donde competirá por el primer puesto junto al chileno y otros pilotos de elite. Luego será el momento de pensar en el Dakar e intentar quedarse con el primer lugar.