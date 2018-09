Marcela Feudale destrozó a Lourdes Sánchez. "Está celosa de Laurita Fernández"

En tiempos del #PerchaGate , los enfrentamientos entre los participantes del "Bailando" no paran. Ahora, Marcela Feudale sumó otro problema a la pista más famosa del país: se enfrentó con Lourdes Sánchez.

La locutora le dedicó unas lapidarias palabras a la pareja del "Chato" Prada, en su programa radial "Show Attack" por Radio Uno: "Está celosa de Laurita Fernández porque baila mejor y me pasa factura a mí". Además dudó... ¿Cómo es el apellido? ¿Sánchez o Fernández?".

"Simplemente dije que no la veía en la conducción. Es una total subjetividad y como tal debe ser tomada pero al rato de decir eso en el programa de (Susana) Roccasalvo veo que ella me había preguntado en Twitter por qué la descalificaba siempre y le contesté 'no te descalificó, es meramente una opinión", explicó.

El enfrentamiento entre ambas se remonta en la última emisión de "Implacables", cuando Feudale dijo que no la veía a Sánchez como conductora. Esto no le gustó nada a Sánchez, quien le contestó rápidamente en Twitter: "Me gustaría saber qué te hice @MarcelaFeudale, oportunidad que tenés me descalificás". A lo que la locutora le respondió por el mismo medio: "No te descalifiqué @lourdesanchezok, sólo dije que no te veía como conductora. Es sólo un paracer. Puedo equivocarme también. Descalificación es otra cosa".

