Ramón Ábila, sin superclásico por desgarro

El delantero Ramón Ábila se desgarró el soleo de su pierna derecha y no podrá estar en el superclásico de la sexta fecha de la Superliga.

Wanchope no había podido terminar la práctica de este martes en el complejo Pedro Pompilio y, horas después, el club emitió un parte médico que indica que padece “lesión grado dos soleo derecho”.

Ábila estará sin jugar entre dos y tres semanas y se perderá el partido ante River, que se disputará el domingo 23 desde las 17.45.

El delantero, protagonista de una extraña situación en torno a la suspensión por parte de Conmebol, tenía chances de jugar el sábado ante Argentinos hasta antes de producirse esta lesión.

Ábila no iba a estar presente frente a Cruzeiro porque todavía debe purgar una fecha a pesar que el organismo que rige los destinos del fútbol sudamericano no lo oficializó.

Lógicamente a la lista de partidos perdidos hay que sumar el encuentro de este sábado ante Argentinos, en el que iba a ser titular.

Su reaparición, dependiendo de lo rápido que evolucione, podría ser el domingo 30 de este mes, cuando el xeneize reciba a Colón por la séptima fecha de la Superliga, o bien el jueves 4 de octubre, cuando el equipo de Guillermo Barros Schelotto definan el pase a semifinales de la Libertadores ante Cruzeiro en Belo Horizonte.