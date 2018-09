River no quiere sorpresas ante Platense

River Plate intentará hoy acceder a los cuartos de final de la Copa Argentina cuando se mida ante Platense, en un duelo que se disputará en el estadio de Lanús, por los octavos de final de dicha competencia.

El partido tendrá como escenario el estadio “Néstor Díaz Pérez”, comenzará a las 20.10 con el arbitraje de Ariel Penel, y televisación de TyC Sports.

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo viene de haber eliminado a Villa Dálmine por 3 a 1, mientras que el calamar derrotó a General Lamadrid por 1 a 0.

El duelo entre los dos equipos hace 19 años que no se da, habida cuenta que Platense descendió en 1999 y aún no pudo militar en la misma categoría que el millonario, ni siquiera en el momento en que River se fue a la B ya que los calamares estaban por entonces en una categoría por debajo.

No se trata de un clásico como el que existe contra Boca o los otros denominados equipos grandes, pero cuando River y Platense vuelvan a verse las caras reeditarán un tradicional derbi de barrio.

La proximidad de las canchas llevó a que ambos equipos forjaran una rivalidad cuando el calamar era un habitué de la máxima división del fútbol argentino.

En los papeles River es el candidato a pasar de ronda, en gran medida por la capacidad de sus individualidades, aunque en esta ocasión Gallardo no podrá contar con Exequiel Palacios, Franco Armani y Gonzalo “Pity” Martínez, afectados a la Selección argentina.

Ayer, Nacho Fernández recibió el alta médica tras arrastrar dolencias en el isquiotibial izquierdo desde aquel empate ante San Lorenzo en el que debió dejar la cancha en los primeros minutos del encuentro.

Ante esta situación, el volante podría contar con minutos en el partido frente a Platense, por los octavos de final de la Copa Argentina. Lo que aún no ha decidido Gallardo es si Ignacio hará lo propio desde el minuto cero o ingresando en el complemento desde el banco de relevos.

Pero Gallardo apostaría por el juvenil Cristian Ferreira y dejaría en el banco a Fernández, y la otra duda en el mediocampo es Camilo Mayada o Nicolás De la Cruz.

El equipo de Vicente López, que es conducido por Fernando Ruiz, tiene ganas de dar el batacazo.

El vencedor del cruce entre River y Platense se enfrentará en cuartos al vencedor de Sarmiento (Resistencia) y Atlético de Rafaela.

Se espera que el estadio tenga gran cantidad de público, dado que pueden ir parcialidades de ambos equipos.

River: Germán Lux; Montiel, Jonathan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Camilo Mayada o Nicolás De la Cruz, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Cristian Ferreira o Ignacio Fernández; Rafael Santos Borré y Lucas Pratto. DT: Marcelo Gallardo.

Platense: Jorge De Olivera; Nicolás Morgantini, Nahuel Iribarren, Emanuel Bocchino, Juan Infante, Hernán Lamberti, Elías Borrego, Agustín Palavecino, Facundo Curuchet, Daniel Vega y Diego Tonetto. DT: Fernando Ruiz.