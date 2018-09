Leandro Gogna: “En la cancha tenemos que dar lo mejor”

En el puesto de central, el mellizo Leandro Gogna fue uno de los jugadores destacados que mostró Juventud en el debut con Zapla, con un triunfo por 1 a 0. “Contento, más que nada por el resultado. Por ahí la forma de ganarlo no fue la correcta. No encontramos juego en el medio, donde perdimos la pelota, pero fue importante sumar”, manifestó Leandro Gogna a El Tribuno.

Se le preguntó al defensor si esperaba ganar en el primer partido del torneo, a lo que respondió: “Uno llegó con las mejores expectativas. Cuando uno llega a un club quiere que le vaya bien, tanto individual como grupalmente. Así, que contento por lo tres puntos que conseguimos. Sabemos que esto no se acaba acá. Tenemos otra final el sábado y después hay que jugar el clásico con Gimnasia y Tiro. Hay que estar mentalizados, porque es un torneo largo y bastante duro”.

Sobre su actuación contra Zapla, Leandro Gogna comentó que “creo que tuve un buen partido, pasa que uno siempre tiene errores para corregir”.

El plantel antoniano no es ajeno a los problemas y llega tras haber levantado una inhibición para que puedan jugar los refuerzos. “Gustavo (el DT Módica) nos dice que de la cancha para adentro tenemos que dar lo mejor, más allá de la situación que está pasando el club; nosotros cuando salimos a jugar somos once contra once y creo que las condiciones ahí se igualan, entonces hay que defender la camiseta a muerte, decirle a la gente que acompañe. Este equipo va a luchar para que el club quede los más alto posible”, sostuvo Gogna.

Leandro Gogna llegó junto a su hermano Matías para jugar en Juventud. “Vine con mi hermano, que juega como marcador central, como yo. Lo lindo es que competimos por un lugar, pero sanamente. Somos de Tandil, tenemos 27 años y somos mellizos”, decla ró.

Leandro se topará en Formosa con un jugador de experiencia como Diego Velázquez. “No lo conozco. Sé que son jugadores fuertes y de mucho juego aéreo. Hay que estar atentos y tranquilos. Siempre estoy con la mayor predisposición y creo que hacerle sentir la marca en la primera pelota es lo primordial”, cerró.

Módica define el equipo

El DT Gustavo Módica, hoy definirá el equipo que irá a Formosa, con las posibles bajas del Ratón Ibáñez y el Chango Cárdenas.

El Momoto Gómez está en un período de prueba en Instituto de Córdoba.