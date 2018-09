Lionel Scaloni, director técnico interino de la Selección argentina, se encargó personalmente tras empatar 0 a 0 con su par de Colombia de espantar los fantasmas en torno a un supuesto malestar con Paulo Dybala, fogoneado por un mensaje del hermano del atacante de la Juventus en las redes sociales.

En medio de la nota con TyC Sports, el entrenador interino de la Selección llamó a la estrella de Juventus y lo palmeó en el pecho. “¿Ustedes piensan que yo tengo problemas con él? Es un fenómeno, pasa que no entrenamos en la semana, es un grande. No hagan cosas de una boludez, nosotros necesitamos tirar todos para adelante”, afirmó Scaloni en tono conciliador.

Además aclaró que Dybala “estuvo 4 días afuera por problemas personales y nosotros se los dimos. Hay una relación espectacular. A Paulo le explicamos situaciones que supo entender. Es un chico increíble. Hay que buscar un funcionamiento para que el se sienta cómodo”.

¡Scaloni le puso fin a la polémica! el DT argentino llamó a Dybala y aclaró públicamente que no hay ningún problema. pic.twitter.com/PJBVeIOFPH — Fútbol Total (@Fut_arg01) 12 de septiembre de 2018



Por su parte, Paulo Dybala también se refirió a este malentendido.

“Los familiares quieren que juguemos siempre y por eso la calentura. Pero hay buena relación con el actual técnico. No hay que dejarse llevar por estas cosas, el grupo esta unido. Uno siempre quiere jugar con la Selección. Ahora tengo que tratar de volver a la titularidad con mi equipo para ganarme un lugar en la Selección”.

El futbolista surgido de Instituto de Córdoba se mostró satisfecho por lo hecho en los dos partidos y por el nuevo grupo de jugadores que integran esta renovada Selección.

“Tenemos que seguir trabajando de la misma forma. Uno siempre quiere estar con la Selección. Este es un grupo hermoso. Necesitamos del apoyo de la gente. Somos todos muy jóvenes que tenemos muchas ganas”.

Por otra parte, Scaloni analizó el trámite del partido ante Colombia.

“El primer tiempo tuvo los mejores momentos. Luego dominaron ellos, pero no nos pudieron lastimar. En el complemento hice varios cambios y el equipo no se resintió. Fue una prueba increíble para estos jugadores. Me voy muy satisfecho por lo hecho más allá del resultado. Importaba más el funcionamiento y que los chicos sientan lo que es jugar con esta camiseta”.

Por último, expresó que “me hubiera gustado tener más tiempo de trabajo”