Por la suba de los biocombustibles, aumenta otra vez el gasoil

El Gobierno oficializó este lunes una suba del 17% en el precio del biodiésel que se utiliza para cortar el gasoil y, de esa forma, subieron los costos de las petroleras. Shell ya aplicó un aumento del 2,3% desde la medianoche, en sus dos variedades de gasoil. YPF la seguirá los próximos días y se espera que Axion tome el mismo camino.

El diesel de Shell pasó de $ 30,53 a $ 31,23, mientras que el premium escaló de $ 36,65 a $ 37,50.

La suba llega justo después de ciertos desacuerdos entre la secretaria de Energía y las petroleras. El Gobierno consideró que los últimos incrementos de las compañías fueron excesivos y que se necesita mayor competencia en el sector.

Como paliativo, los proveedores de biocombustibles ofrecen no trasladar el total de ese aumento a las petroleras. "Estamos seguros que podemos ofrecer una importante diferencia, para bajar el precio del gasoil. Esto cambia todos los días con relación al dólar, pero hoy podemos ofrecer nuestro biodiésel en planta, sin impuestos, a $ 20", explicó Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), a Clarín.

Según la Resolución 3/2018 de la nueva Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial, el precio de la tonelada de biodiésel pasó de $ 22.589 a $ 26.509. Firmada por Javier Iguacel, allí se explica que el aumento autorizado responde a "las recientes alteraciones cambiarias" y al impacto del nuevo esquema de retenciones en el precio de la soja, el principal componente con el que se elabora.

A las petroleras no le cayeron bien los reproches que les hace el Gobierno sobre los precios. El lunes, con el incremento en los importes de los combustibles, seguían disgustadas. "Según Energía, la industria tiene que bajar los precios mientras le suben los costos. No logramos entenderlo", explicaron dos ejecutivos que pidieron no ser mencionados.

Entre la depreciación del peso y la suba del petróleo crudo en dólares, los importes de los combustibles acumulan una suba que iba entre 46% y 50% hasta el lunes. Los incrementos son los más elevados de los últimos 15 años. Si YPF replica lo ejecutado por Shell, ya habrán superado el 52%. Y sería el tercer aumento de la petrolera estatal en 10 días.

YPF meditaba anoche los pasos a seguir. La petrolera de mayoría accionaria estatal movió los precios el sábado 1° de septiembre. Fue un 2,5% por un aumento anterior en biocombustibles e impuestos. El martes 4 incrementó sus valores por efecto de la devaluación un 9,5%. Ahora vendría otro 2% a 2,3% más.

La Secretaría de Energía prepara una serie de medidas para incrementar la competencia en el mercado. Entre las medidas que estudia hay mayor flexibilidad en mecanismos burocráticos para los productores de biocombustibles. Tampoco descartan incentivar a los consumidores a que se presenten a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) si encuentran precios excesivos. Esos anuncios podrían llegarse a hacerse este martes, según fuentes oficiales.

Mientras tanto, la industria de biocombustibles también pide pista. "Estamos en condiciones de proveer un cierto volumen de biodiesel en el mercado doméstico a un precio muy competitivo respecto de lo que se ofrece hoy a los consumidores. Sobre ello estamos hablando con Gobierno”, manifestó Zubizarreta.

Desde Energía creen que el plazo para que las petroleras incorporen variedades con más corte de biocombustibles está muy cerca. "Debería ser casi en forma inmediata (...) No hay impedimentos de gran complejidad. En donde puede haber algún resquemor es en los motores más pequeños, en el gasoil premium, pero el gasoil común que utilizan camiones y maquinaria pesada, con motores más grandes, no veo ningún problema para implementarlo rápido", completa el titular de Carbio, que también lidera Louis Dreyfus.