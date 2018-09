Relevan la cúpula de UR3 por los cuestionamientos tras el accidente fatal en El Galpón

Cuestionamientos internos del personal subalterno que incluso hicieron público a través de las redes sociales, referido a recargas horarias, presuntos malos tratos, traslados compulsivos y por el accidente ocurrido en la ruta nacional 16, en El Galpón, en el que murieron cinco efectivos, pusieron en los últimos días en jaque a la cúpula de la Unidad Regional 3 y de la Comisaría 30 de Metán.

A esto se sumó una ola delictiva ocurrida el fin de semana pasado, en el que hubo robos de un auto, de motos, el violento accionar de motochorros y la sustracción de equipos del sistema de aguas danzantes de la plaza San Martín.

Esto motivó la preocupación del intendente Fernando Romeri, quien se reunió con autoridades policiales y ordenó reforzar las tareas de los preventores municipales que recorren la ciudad en motos.

"Les he pedido a nuestros preventores un mayor esfuerzo y un contacto directo con los vecinos de los diferentes barrios, para colaborar en las tareas de seguridad", dijo Romeri a El Tribuno ante una consulta de este medio.

Una decisión de Silvestre

En medio de la polémica desatada en Metán, la Jefatura de Policía dispuso apartar del cargo a la jefe de la Unidad Regional 3, Sara Beatriz López, a la segunda jefe, Silvia Heredia y al jefe de la Comisaría 30, Marcelo Domínguez.

"Anualmente disponemos los cambios de destino que están establecido por ley pero, a veces, por situaciones como los comentarios que van en contra de la trayectoria que tiene la jefa (por López), hemos dispuesto darle licencia para que no la afecte en su carrera policial", dijo el jefe de la Policía de la Provincia, comisario mayor Angel Silvestre, a El Tribuno.

El funcionario respaldó a la ahora exjefe de la Unidad Regional 3 y remarcó la trayectoria y el trabajo de López en diferentes puntos de la provincia. "Es una persona muy responsable y trabajadora, quizás por ahí se vio afectada por algunos comentarios que han salido. Ella lo único que intentó fue brindarle seguridad a la gente de la zona", destacó.

"No comparto las publicaciones"

Con respecto a los cuestionamiento a la cúpula de la Unidad Regional 3, lamentó publicaciones en Facebook, audios y fotos que se viralizaron justo después del accidente que enlutó a toda la familia policial del sur provincial.

"No los comparto, por ejemplo, el tema de los recargos del personal es algo que siempre existió en la institución desde el momento en que se creó la Policía. Uno recurre a eso cuando se observa que las estadísticas no son favorables porque hay un incremento del accionar delictivo y hace falta mayor presencia policial", dijo Silvestre.

Malhumor generalizado

El accidente ocurrido sobre la ruta nacional 16, cerca de El Galpón, en el que murieron cinco policías, provocó una catarata de críticas a las autoridades policiales por parte de algunos efectivos de la Unidad Regional 3 y familiares de las víctimas. Es que los policías accidentados habían salido de prestar servicio en Metán y se dirigían a El Galpón, sin dormir, cuando chocaron de frente con otro vehículo.

En el sur de Salta, permanentemente se observa a policías haciendo dedo para dirigirse a sus lugares de trabajo y para retornar a sus hogares una vez que finalizaron sus turnos.

Ya hubo antecedentes de siniestros graves en la provincia de personas que fallecieron, luego de hacer "dedo" y sufrir accidentes.

Entre los que perdieron la vida se encuentran Celia Elizabeth Lucena, tenía 32 años, era soltera y se desempeñaba como agente en la Policía Vial de Metán. Llevaba trabajando tres años en la fuerza, Jesús Valentín Rodríguez, tenía 52 años, era suboficial mayor, poseía cuatro hijos y era muy querido en El Galpón, donde todos lo conocían como “Uca”. Manejaba el VW Gol que impactó con la Kangoo.

Los familiares de Rodríguez dijeron que tenía vocación de servicio pero que estaba cansado porque había sido trasladado, injustamente, desde la Lacustre de El Tunal a Metán y ahora dicen que esa fue la razón por la que perdió la vida en el accidente.

Otra de las víctimas fue el sargento José Oliva, tenía 40 años, se desempeñaba en la Lacustre de El Tunal y era padre de una nena de tres años. Oliva iba en el remis Renault Kangoo que chocó con el VW Gol en el que iban sus colegas y vecinos de El Galpón.

Por su parte, el agente César Sebastián Paz , tenía 33 años y una hija de 15 años. Se desempeñaba en la Comisaría 30 de Metán y el sargento ayudante, Sergio Guillermo Maldonado, que tenía 42 años y también residía en la localidad de El Galpón.

Habían pedido traslado

Entre los efectivos fallecidos algunos ya habían pedido traslado por acercamiento a las localidades en las que residen. Todos estaban trabajando en Metán.

Entre los que habían hechos solicitudes y no recibieron respuestas favorables se encuentran Maldonado y Paz, cuyas peticiones no prosperaron sin que se sepan las razones para ello.

“Nosotros tenemos mucha gente trabajando en lugares de los que no son oriundos. Por ejemplo, en El Galpón, tenemos 173 efectivos que residen allí y es imposible que todos ellos desempeñen sus tareas en esa localidad”, dijo el jefe de la Policía de la Provincia para tratar de poner paños fríos al malhumor de la gente y para explicar la razón por la que los traslados no fueron contemplados.

“Hacen la vista gorda”

“También en ese sentido hemos tenido quejas de vecinos de distintas localidades sobre el personal que no actúa y hace la vista gorda, en algunos casos, porque son de la zona. Hemos tenido que hacer cambios notorios, casi del 100% del personal, como el caso de Salvador Mazza, de Vaqueros y de Cachi. Justamente en El Galpón hubo quejas de parte de la sociedad”, destacó el funcionario.

Sobre si los policías que tuvieron el accidente trabajaron las horas reglamentarias, Silvestre aseguró que: “Trabajaron sus ocho horas normales, de 22 a 6 de la mañana. Nu hubo recargo”.

Los nuevos jefes

Ayer asumió el nuevo jefe de la Unidad Regional 3, con asiento en Metán, el comisario mayor Lisandro Luján Cejas y como segundo, la comisario inspector, Nancy Olivera. En las próximas horas se espera que ocupe su cargo la nueva jefe de la Comisaría 30 de Metán, la comisario inspector María Isabel Flores.