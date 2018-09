Matías Fernando asoma fuerte y se muestra con “Piel de León”

“Recién salido del horno diría mi abuela...”, sostuvo el folclorista Martías Fernando”, en relación a su flamante material discográfico titulado Piel de león, que marcó su apertura en los estudios de grabación.

Casualmente, el salteño presentará su disco el jueves 20 de septiembre en peña La Linda, Balcarce 922, a partir de las 22. “Será un espectáculo compartido con el violinista Pilo Pereyra, quien también lanzó su primera placa”, enfatizó.

La velada folclórica contará con varios invitados: Peñeros, Samira Plaza, ballet Poncho Colorado, La Junta del Chamamé, y muchos más.

El árbol folclórico de nuestra provincia no deja de brindar sus frutos, los gajos se ramifican a diario para desprender talento y exhibir color esperanza.

Salta, bendita tierra de cantores, músicos y poetas, una combinación perfecta del folclore. Este género identifica a Salta desde siempre en el plano mundial, siempre ocuparon un lugar de privilegio en la vitrina nacional e internacional. El legado del folclore prosigue y el talento es hereditario en esta tierra de Güemes.

Salta es una fuente inagotable de cantores, una cantera donde se forman y se potencian abundantes individuos dentro del canto popular.

“Siento orgullo de haber nacido en esta provincia, con tanta influencia en el folclore, los mejores exponentes naciaron bajo este suelo, y nos representaron en cada rincón del mundo”, comentó el solista, quien en referencia a sus inicios agregó “La pasión por la música folclorica viene ya de hace muchos años atrás cuando yo solo tenía cinco años. Recuerdo que a los Reyes Magos le pedí una guitarra...ese fue el comienzo de mi hermosa experiencia en el canto. Mis padres fueron fundamentales a la hora de orientarme en esta profesión, siempre apoyaron mi inclinación y eso me ayudó a aferrarme con mayor decisión a este hermoso mundo de las cuerdas vocales. Ahora mi gran motivación pasa por mi hija Olivia Gramajo, que tiene dos años y ocho meses. Ya la hago practicar en el bombo y en la guitarra. Es la luz de mis ojos”.

En referencia a su disco, Matías Fernando aseguró “Hace apenas siete meses salió a la calle. Participaron como invitados: Cruz Mandinga y la solista Marcela Ceballos. Paso a paso se fueron dando las cosas para ir encontrando el material necesario para cristalizarlo en una placa. En todo este trayecto conocí gente muy buena...linda es la música...linda es la vida, me lo repito todos los días al levantarme. Solo me quedan palabras de agradecimiento a todas las personas que se sumaron a esta nueva propuesta. Siento dentro mio que cada día aprendo un poquito más y eso me abre aún más la cabeza”.