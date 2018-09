Urtubey : “No queremos que el recorte sea a costa del gasto social”

En declaraciones a medios locales, el gobernador Juan Manuel Urtubey habló de los temas abordados durante la reunión en Buenos Aires con el presidente Mauricio Macri, relacionados al Presupuesto nacional 2019. “Hay un consenso en que la Argentina debe tener una Ley de Presupuesto, que debe tener equilibrio primario y que requiere del esfuerzo de todos; pero aclaramos que no queremos que el recorte sea a costa del gasto social, que es lo que más impacta”, afirmó.

Dijo que uno de los temas acordados fue no tocar las jubilaciones, que no haya problemas para reducir los haberes a los jubilados. “Gran parte del acuerdo estuvo basado en respetar a los más vulnerables”, señaló.

En cuanto a la actual situación económica por la que atraviesa el país, el Gobernador dijo que “En Salta, particularmente esta realidad nos pega mucho. Estimamos que cerraremos este año con equilibrio fiscal, aun pagando los servicios de la deuda y eso me parece que es un alivio importante para los salteños. La Provincia no gasta más de lo que tiene, no solo en término de gastos corriente sino en lo que es pago de deudas; gastamos igual a lo que tenemos”, aseguró Urtubey.

Consideró que el subsidio al transporte “es el principal impacto que vamos a tener”. En este marco adelantó que “tendremos que conseguir de la Provincia para subsidiar algo porque si no el colectivo se va a ir a $40, vamos a buscar alguna manera de que eso no suceda”. También dijo que de la tarifa social eléctrica “nos vamos a hacer cargo nosotros”.

Urtubey habló también del impacto por el Fondo de la Soja. “El año que viene se va a compensar con mayores ingresos que tendrán los municipios y el impacto será neutro. En cambio, la Provincia si lo va a sentir, porque no llega a compensar su parte”.



Relación con Gobernadores

Al ser consultado por su relación con el Gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, dijo que “No solo tenemos una buena relación personal sino una fuerte sintonía política, hemos tomado una decisión de ayudar al gobierno nacional de que le vaya lo mejor posible sin perder nuestra identidad política, pero entendimos que la Argentina frente a la gravedad de ahora necesita que tratemos de dejar d lado las diferencias y ayudar un poco y en ese marco el gobernador de Córdoba es un principal referente”.

También habló del Gobernador de Tucumán, Juan Manzur. “Estuvimos conversando de cómo nos está afectando el impacto de nuestra crisis con la economía regional, la necesidad de que esto repunte, sino se nos pone muy complicado. El fondo de la soja, el fondo para hacer obras, que a través de estas reformas que se pretende hacer lograríamos que lo municipios puedan compensar prácticamente todos los recursos que se pierden de este fondo”.

En tanto, con Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, dijo que “Tenemos una relación sólida hemos logrado pasar por arriba de diferencias políticas y generar una lógica de relación que pueda superar divisiones que a mi juicio son absurdas en la vida. Nosotros por lo menos en este caso hemos logrado avanzar en eso trabajando en materia de seguridad y salud y en áreas que hemos logrado profundizar el vínculo y tenemos otras pendientes.

“Con la Gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal tenemos una buena relación”, sostuvo Urtubey, “nos conocemos hace mucho tiempo y a pesar de las diferencias partidarias está haciendo un gran esfuerzo en una provincia que tiene un problema realmente enorme. Del volumen del déficit fiscal, el 90% está en el gobierno nacional, el 5% en la provincia de Buenos Aires y el otro 5% repartido en las otras provincias. Más allá que siempre nos “peleamos” con las provincias del interior con Buenos Aires, le deseo toda la suerte del mundo porque si tiene suerte y le va bien, le a ir bien a casi un 40% de los argentinos”.

Sobre los dichos del Gobernador de la Pampa Carlos Verna, Urtubey dijo que “hay algunos que creen lo que hay que hacer es profundizar las diferencias a efectos que no se confundan unos con otros. Pero tengo una mirada distinta, hay que pensar en la gente, no se ayuda a la gente oponiéndose a todo si estas en contra de todo no es fácil colaborar. No tengo antecedente de gobernadores y el presidente de la Nación avanzando en un presupuesto previo al envío de este”.