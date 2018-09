Investigan si la bacteria estreptococo proviene de una cepa más virulenta

El Instituto Nacional de Epidemiología ANLIS–Malbrán analizará las cepas de la bacteria streptococcus pyogenes que causó hasta el momento seis muertes en el país para poder determinar de qué tipo de germen se trata y si es más virulento que el habitual.

Según confirmó a NA Patricia Angeleri, directora nacional de Epidemiología y Análisis de la Situación de Salud de la Secretaría de Salud de la Nación, el análisis se está realizando ya que "llama la atención la aparición de varios casos en una semana epidemiológica".

"Tenemos la posibilidad de hacer el estudio entre las distintas cepas que atacaron a las personas fallecidas y ver cuál es el germen, o si los gérmenes son los mismos o si tienen alguna particularidad en el código genético", explicó Angeleri.

Además, la funcionaria de Salud comentó que "este bicho es sensible a la penicilina, pero preocupa el comportamiento que está teniendo y que provoque infecciones graves".

Además de determinar la cepa, el Instituto Nacional de Epidemiología realizará un perfil de respuesta o resistencia a los distintos agentes antimicrobianos o antibióticos, lo que permitirá determinar un mejor tratamiento para los diferentes casos que se presenten.

Angeleri explicó también que la bacteria streptococcus pyogenes "no es nueva y que habitualmente produce cuadros con mayor frecuencia en las vías respiratorias y en la piel".

"Esta bacteria no era de las que se tenían que notificar dentro de la lista de enfermedades obligatorias, pero en el nuevo sistema de vigilancia tenemos la posibilidad de ingresarla a la lista de las enfermedades obligatorias para contar con mayor cantidad de datos", indicó.