El Apache no participó del ensayo futbolístico y quedaría fuera del equipo titular que visitará al bicho, el sábado a las 20.

Tevez estaría ausente en el once ante Argentinos

El delantero de Boca Carlos Tevez no participó de la práctica de fútbol que dispuso hoy Guillermo Barros Schelotto y no sería titular en el partido en el cual el elenco de La Ribera visitará a Argentinos Junior, el próximo sábado a las 20.

Tevez realizó los trabajos precompetitivos junto al resto de sus compañeros, pero luego llevó a cabo tareas en el gimnasio y no fue parte del equipo que jugaría como titular en el mencionado encuentro válido por la quinta fecha de la Superliga.

En el ensayo futbolístico, Barros Schelotto utilizó un campo de juego reducido y paró dos equipos teniendo en cuenta de que en las próximas tres semanas a Boca se le viene una seguidilla de partidos importantes.

Tras visitar a Argentinos Juniors el sábado por la Superliga, en la sexta fecha Boca recibirá a River el domingo 23 de septiembre a las 17.45 mientras que en la octava jornada será local de Colón el domingo 30 a las 20.00.

En tanto, el miércoles 19 de septiembre a las 21.45 recibirá al Cruzeiro en la Ida de los Cuartos de Final de la Copa Libertadores y el el jueves 4 de octubre a la misma hora jugará la Vuelta en Brasil.

Durante el ensayo matutino, el técnico de Boca dispuso que para los titulares jueguen: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Paolo Goltz, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Agustín Almendra, Nahitan Nández, Pablo Pérez; Emanuel Reynoso, Mauro Zárate y Cristian Espinoza.

Por su lado, el otro equipo alienó a: Agustín Rossi, Leonardo Jara, Agustín Heredia, Lisandro Magallán, Lucas Olaza; Fernando Gago, Julian Chicco, Gonzalo Lamardo, Edwin Cardona y Darío Benedetto.

Barros Schelotto aguardará por los futbolistas Cristian Pavón (Argentina), Wilmar Barrios (Colombia) y Sebastián Villa (Colombia), quienes regresarán en las próximas horas al país tras haber estado con sus respectivas selecciones por la fecha FIFA.