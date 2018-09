Laurita Fernández confirmó su romance con Nicolás Cabré

Luego de una noche agitada en la que Ángel de Brito la dejó en evidencia en ShowMatch diciendo al aire que estaba de novia con Nicolás Cabré, Laurita Fernández llegó este miércoles a la mañana a su programa de radio en Vale 97.5, y no tuvo más remedio que confirmar la relación.

Desde que arrancó la emisión, su compañero de conducción, Marcelo D'Alessio, no hizo más que lanzarle indirectas mencionando distintos ciclos en los que había participado Cabré, como Los Únicos, Son Amores y Sin Código, simulando que no recordaba el nombre del actor. Hasta que finalmente, sobre el cierre del programa, el locutor contó que Laurita ya lo había puesto al tanto de su relación con Nico desde hacía "un tiempito". Y dio pie para que la actual jurado del Bailando 2018 hiciera su descargo al aire.

Para empezar, Laurita quiso aclarar que su historia con Cabré no comenzó en los camarines de Teatro Lola Membrives, donde ambos protagonizaron Sugar desde el mes de abril hasta fines de julio. "Yo iba a trabajar y, de verdad, ahí no tenía ningún tipo de vínculo extra ni con él ni con nadie de la obra. Que no hubiese estado mal, pero no sucedió. Y me parece bien aclararlo, más que nada porque yo también estaba en una etapa de transición. Me estaba separando (de Fede Bal) y mi cabeza estaba ahí, así que no quería que se mezclaran las cosas", arrancó diciendo la bailarina.

Entonces D'Alessio remarcó lo difícil que debe ser para un famoso tener que blanquear estas situaciones cuando ni uno mismo las tiene definidas. "Cuando pasan cosas lindas está buenísimo compartirlas -aclaró Laurita-. Pero cuando no, decís: 'No quiero hablar de algo que no me gusta, me pone triste, me hace sentir incómodo o no tengo claro'. Ahí uno opta por no hablar y que se enoje quien se enoje. En los momentos de inestabilidad, creo que hay que cuidarse más que cuando uno está bien".

La conductora explicó que nadie la puede obligar a ponerle un rótulo a una relación cuando ella todavía no se lo adjudicó, para luego ratificar que la historia comenzó luego de que se terminó la obra. "Estoy muy bien después de Sugar. Estaba muy bien en Sugar, pero sigo muy bien por cosas lindas que sucedieron post Sugar", dijo Fernández, quien al salir de la radio también conversó con Intrusos:

Segundos después Laurita y D'Alessio empezaron a hablar de esa etapa en que la pareja recién empieza a conocerse. "Creo que el hecho de no vivir una vida rutinaria, porque mi trabajo cada dos meses cambia y hace que mi vida no se vuelva rutinaria, hace que busque en las relaciones cierta estabilidad. Pero eso sin dejar de sorprenderse, como sucede en los primeros tiempos -aseguró-. Hay que mantener eso de estar feliz y encantado, como cuando uno empieza a conocer a alguien. Porque esa es la etapa más linda. Pero también está buenísimo cuando ya transcurre un tiempo, hay confianza, y se sigue renovando esa sensación de cosquilleo y ganas de gustarle al otro".

Sin embargo, Laurita remarcó que no se esperaba encontrar el amor tan pronto, tras haber finalizado una larga relación con Fede Bal. "Me imaginé como muy negada por mucho tiempo. Y no me esperaba hoy sentirme bien -confió-. No esperaba sentirme de esta manera. No busqué nada. De hecho, mi plan era completamente diferente. Pero hoy me encuentro de esta manera y es el estado más lindo en el que puedo estar. Por eso, cuando me preguntan cómo me siento, digo que muy bien. Porque de verdad, me siento bien. Se dio de encontrar a quien me haga sentir bien y a quien yo pueda hacer sentir bien también".

Ya entrando en un terreno muy personal, Laurita confesó que su actual relación con Nico, que es padre de Rufina junto a la China Suárez, es muy madura y muy hablada. "Con el tiempo yo aprendí a ser más expresiva. Y esto de poder decirle al otro cómo está uno está buenísimo, para poder entenderse con quien sea. Antes yo era mucho más cerrada y me costaba poner en palabras cosas que sentía. Pero el tiempo me fue haciendo cambiar, crecer y evolucionar. Y creo que de eso se trata", concluyó una Laurita… ¿muy enamorada?