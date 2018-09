Cómo viene la suceción del técnico en la Selección

Luego de los amistosos frente a Guatemala y Colombia, en los que Argentina obtuvo un triunfo 3 a 0 y una igualdad 0 a 0 respectivamente, AFA no tiene pensado apurarse para definir al DT y la decisión estará para fin de año.

Con Mauricio Pochettino como el preferido de Tapia, aunque difícilmente pueda marcharse del Tottenham, la intención del "Chiqui" es tener un acercamiento con Marcelo Gallardo.

Según trascendió, el entrenador de River no ve con buenos ojos trabajar con la actual conducción de AFA, pero la intención del presidente es conocer la respuesta de boca suya.

Además, se evaluará el rendimiento de Lionel Scaloni en los seis partidos que hay hasta fines de año y se espera por la situación del Tata Martino, quien todavía no decidió si renovará contrato en Estados Unidos.

El Tata tiene la chance de extender el vínculo por dos años con el Atlanta, pero si bien existe una cláusula automática, las dos partes deben estar de acuerdo.