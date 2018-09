Noche de clásicos salteños en el vóley salteño

El vóley salteño también tiene acción. Esta noche, los clásicos que atrapan al fútbol se trasladarán a esta disciplina, ya que jugarán Central Norte, Gimnasia y Tiro y Juventud Antoniana, por la sexta fecha del Clausura.

El cuervo enfrentará a sus dos equipos de primera, de la rama masculina, en su estadio, desde las 22. Es decir, se enfrentarán Central A vs. Central B.

En las instalaciones de Gimnasia y Tiro, pero a las 21.30, el albo recibirá a los chicos de Juventud Antoniana.

La sexta fecha comenzó anoche con los partidos entre Fénix y 10 de Octubre y Central Norte A vs. Libertad.

En tanto, el vóley femenino también está en plena actividad y su sexta jornada se jugó anoche de manera completa.

La Asociación Salteña de Vóley también trabaja duro en la capacitación, por lo que presentó la visita del especialista Omar Grasso.

Este técnico internacional llegará a Salta para brindar un curso provincial a profesores de educación física, entrenadores, estudiantes, etc (siempre para mayores de edad). La capacitación se llevará a cabo del 11 al 14 de octubre y las inscripciones tienen un costo de $900, pero pagando hasta el 30 de este mes cuesta $800.