Marcha contra el ajuste en el centro salteño

Asalariados pertenecientes a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) junto a movimientos sociales como Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) salieron a las calles del centro salteño para decirle basta a las políticas de ajuste que está llevando adelante el Gobierno nacional.

Una camioneta Trafic cargada con un potente parlante iba al frente de los cientos de manifestantes que partieron desde la sede que tiene el gremio en la calle Esteco 704 hasta la Legislatura provincial. La turba de gente descontenta con la gestión de Cambiemos hizo un primer parate en una de las oficinas de la Anses, en Jujuy 43, para reclamar sobre el Fondo de Sustentabilidad y denunciar que el fin del Gobierno nacional es restablecer las AFJP, que estuvieron vigentes en la década del 90.

"¿Qué le decimos a Macri?", preguntaba Raúl Rodríguez, secretario de Organización de ATE Salta, y la muchedumbre contestaba "­Basta!". El dirigente gremial, en diálogo con El Tribuno, expresó que la situación económica se está poniendo cada vez más difícil para todos los argentinos.

"Estamos marchando en toda la República Argentina, donde estamos solicitando que paren los despidos, basta del hambre de la gente, porque acá los únicos que están pagando en ajustes son los trabajadores a través del pago de muchos impuestos; cuando acá se les perdonan las deudas a todos los empresarios que están cerca el presidente. Mientras otros se benefician y se llenan los bolsillos, nosotros continuamos como siempre en la administración pública hasta que nos jubilamos", relató el dirigente.

Raúl Rodríguez expresó que es fundamental que el Gobierno nacional escuche el reclamo de todos los trabajadores.

También la marcha mostró su descontento con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, al cual criticaron por estar muy cerca de Cambiemos. "Creemos que el gobernador y los diputados no deben firmar este presupuesto 2019 porque va en perjuicio la educación y de la salud; se merman las partidas y solamente aumenta el presupuesto de seguridad porque solamente piensan en reprimir a la gente que a través del sometimiento", dijo.

El dirigente de ATE criticó al Gobierno por la crisis que está atravesando el país y lo culpó por no encontrar una solución urgente. "Como sindicalista no queremos que a nadie le vaya mal, pero si queremos que nos gobiernen bien, que administren bien el país. Ahora vemos que ha pasado mucho tiempo y no tenemos solución; solamente se habla de cesantía, de achique, de cerrar universidades y ya no toleramos esto", agregó.

Agricultura familiar

Trabajadores despedidos de Agricultura Familiar también se unieron a la marcha. Ricardo Vima, delegado de ATE Agroindustria en la Secretaría de Agricultura Familiar de Salta, comentó que su participación fue para sumarse a otros sectores que están siendo afectados. "Particularmente nosotros hemos sufrido 26 despidos en lo que va de 2018, lo cual implica que la mitad de nuestra planta de trabajadores ha sido desafectada", detalló.

Y agregó: "Estamos convencidos de que si sostienen este rumbo económico vamos a una situación caótica como la de 2001, porque está siendo afectado directamente el pueblo trabajador y cada vez hay más desempleo".

El delegado gremial también criticó a Urtubey por considerar que el gobernador está manteniendo una alianza muy fuerte con el Gobierno nacional. "A pesar de que a veces, en los discursos, se dicen otras cosas, pero en las acciones está teniendo un apoyo total al Gobierno nacional", afirmó Ricardo.

Al final, también destacó el peligro que corre en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, y afirmó que las políticas sociales se están restringiendo.