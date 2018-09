Concurrido curso para superar el miedo a viajar en aviones

Salteños con miedo a viajar en avión participaron ayer del curso "Animate a volar", dictado por especialistas de Aerolíneas Argentinas.

El encuentro tuvo lugar en el Hotel Sheraton desde las 9.30. Allí, Elba Segovia, de 27 años, estudiante de ingeniería, contó que nunca viajó en avión por temor, y que quiere hacerlo para conocer provincias como Buenos Aires y Córdoba. "Vine para quitarme el miedo. Me preocupaban las turbulencias. Siempre sueño que subo al avión y que cuando despega quiero bajarme", manifestó.

La joven se inscribió por Facebook y calificó al taller como "muy bueno. Nos explicaron las normas de seguridad, regulaciones y eso me parece excelente porque nos dio tranquilidad. Ahora sabemos que viajaremos bien y que las cosas no se saldrán de control o que el avión no se caerá como imaginábamos".

Para la entrada se requería la donación de un alimento no perecedero que será destinado a la Casita de Belén.

Durante el taller, pilotos, tripulantes de cabinas, técnicos de mantenimiento y personal de tierra de la compañía le brindaron a los asistentes información sobre la conformación de la empresa, las tareas de mantenimiento en los aviones y el entrenamiento y capacitación de las tripulaciones.

Flavio Mariscal, de 34 años, es docente de la tecnicatura en Turismo dependiente de la UNSa, en Cafayate. Dijo que asistió al curso con la idea de ser un intermediario entre Aerolíneas y sus alumnos, muchos de los cuales tienen temor a volar. "Es poco probable que haya problemas en un vuelo. El avión es prácticamente uno de los transportes más seguros", sostuvo.

Afrontar los miedos

El piloto y gerente del Centro de Formación y Entrenamiento de Pilotos de la República Argentina (Cefepra), Alejandro Miodyk, expresó que la idea de "Animate a volar" nació en 2015. El programa se dicta de marzo a diciembre dos veces al mes en la base de Ezeiza y este año recorre las provincias. Ya se concretó en Córdoba y llegará a Bariloche.

"El grupo Aerolíneas Argentinas creyó que era importante poder hacerle un aporte a la sociedad, a los pasajeros que no están volando por algún motivo, entonces generamos este curso en el que los asistentes pueden poder ver un poco más el corazón de la operación diaria y puntualmente muchas cosas que sentimos y que nos pasan cuando subimos a un avión", describió.

Según estadísticas a nivel mundial, el 75 por ciento de los pasajeros que se suben a un avión tienen miedo.

"Lo lógico es que nosotros estamos acostumbrados a nuestro hábitat natural, que es la tierra, y el aire es algo que nos genera un poco de ansiedad. Por lo general el 80 por ciento de los participantes de los cursos le tiene miedo a la turbulencia, pero la verdad es que ningún avión se va a caer por una turbulencia. Si bien es incómoda, el avión no caerá y soporta mucho más de lo que nosotros pensamos", aseguró.

Con el curso "lo que generamos es que el pasajero pueda hacer su vuelo, por gusto, trabajo o por algún otro motivo, de una manera mucho más placentera. Los estándares de seguridad que tiene nuestra empresa son altísimos a nivel nacional e internacional. Trabajamos firmemente todos los días con tres premisas fundamentales: el mantenimiento de los aviones, la atención al pasajero para estar a la altura de sus necesidades y la capacitación fuerte", aseguró.

A los participantes se les entregó un pin celeste que usarán el día que suban al avión para que la tripulación pueda identificarlos, acompañarlos y hacer su vuelo lo más agradable posible.