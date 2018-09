Nanni rechazó la denuncia de fraude

El presidente de la UCR salteña, Miguel Nanni, repudió las denuncias de fraude en la interna partidaria formuladas ante la Justicia Federal por Luis Diego Zavaleta, de Evolución Radical, quien impugnó el triunfo oficialista del domingo.

Nanni exigió "respeto por la voluntad popular", castigó la política "que se hace en tribunales" y consideró que la denuncia se inspira en "actitudes destructivas".

"Hay que saber perder con dignidad y sin hacer circo mediático" dijo al referirse a la denuncia de Zavaleta. El candidato opositor acusa a Nanni de "manipulación sobre los integrantes del órgano electoral", cuestiona los padrones, pide el apartamiento de la junta electoral y que el Juzgado Federal secuestre la totalidad de la documentación. Zavaleta menciona irregularidades en Salvador Mazza y Tartagal (territorio del candidato Mario Mimessi) y la suspensión del comicio en nueve localidades.

Ayer Nanni se refirió a "la intromisión de sectores ajenos al radicalismo" y las acusaciones de fraude. "La elección interna manifiesta una renovación del compromiso que adquirimos hace cuatro años. Y sobre todo la continuidad del crecimiento de nuestra fuerza, que pasó de ser invisible políticamente a contar con una importante cantidad de bancas legislativas, ejecutiva y grandes chances para el año electoral que se aproxima ", dijo a El Tribuno.

El legislador nacional resaltó "la voluntad de los afiliados" y sostuvo que "un radical debe ser respetuoso de lo que eligió la mayoría. Sepan aceptar que perdieron. Existe una realidad que no se puede negar: acusar todo el tiempo de malos manejos lo único que hace es perjudicar a la institución que tanto dicen querer. No es casualidad que sean los mismos de siempre". Nanni interpretó ayer el comunicado que el Juzgado Federal a cargo de Julio Bavio envió ayer al apoderado partidario Juan Manuel Pizarro como un aval al oficialsimo: "La Justicia fue muy clara, sigamos adelante, no se puede hacer una presentación sin antes esperar la finalización del trabajo de la junta electoral. El atropello nunca debe ser la manera de reclamar cuando no se está de acuerdo con algo. Hay instituciones y decisiones que se deben respetar. El escrutinio se terminará de realizar como lo marca la ley".