Piden más servicios para el "hospitalito de las madres"

Pasó un mes y el centro de salud Madres de Plaza de Mayo brinda un servicio mínimo; si bien el hecho de que un médico atienda media jornada de lunes a viernes no deja de ser un avance para las comunidades originarias ubicadas a la vera de la ruta nacional 86, lo que se consiguió es poco comparado con lo que se prometió el 30 de julio, día de su inauguración. Según explica Miguel Rodriguez, dirigente aborígen de la comunidad Nuevo Amanecer "está funcionando con lo mínimo. Para nosotros es algo, es un avance, pero todavía falta mucho para que las comunidades aborígenes tengan un lugar donde atenderse".

El dirigente explicó que el hospital funciona con "una enfermera y un médico que viene hasta las 13 o las 14 de lunes a viernes. Es un clínico pero si se enferma o está de descanso no hay asistencia médica".

Por su parte, Gabriel Espinosa (comunidad toba) explicó que "la preocupacion que tenemos es que hace más de un mes que el pequeño hospital está funcionando, pero no hay personal de limpieza. Nosotros creemos que un hospital no puede funcionar así, solo la enfermera se encarga de mantenerlo limpio, pero eso no es suficien te".

El dirigente explicó que "nosotros habíamos pedido que el personal de limpieza y los serenos sean de las comunidades porque de paso que mantienen bien el hospital, tienen un trabajo seguro".

La promesa del destacamento

Cuando se realizó el acto de inauguración se prometió "que además del centro de salud íbamos a tener un destacamento policial, pero hasta el momento no hay nada. Nos preocupa que no tiene iluminación. También nos dijeron el día de la inauguración que íbamos a tener una radio para que el enfermero se comunique con el hospital en caso de urgencia y hasta una ambulancia, pero por el momento no hay nada. Ojalá cumplan. Este hospitalito es muy necesario porque el hospital Perón no solo que nos queda lejos sino que la gente aborígen se siente mejor si se la atiende acá" explicó..