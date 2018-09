Macri destacó la “garra” del campo y pidió un último esfuerzo

El presidente Mauricio Macri destacó hoy la ‘garra‘ del ‘campo‘, al encabezar el acto de apertura de la Jornada Nacional del Agro 2018, y les pidió un ‘ultimo esfuerzo‘ por el impuesto a las exportaciones.

En ese sentido, hizo referencia al impuesto a las exportaciones, al que definió como ‘perverso‘ y ‘malísimo‘, en presencia del titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa.

El Presidente destacó la importancia de participar de ‘una reunión más de la gran familia del campo que entiende la cultura del trabajo, el esfuerzo, el valor de la palabra y del no aflojar‘.

Además, expresó que el sector agropecuario está ‘haciendo gala de esa garra de apostar al futuro‘ porque ‘están yendo por la revancha del trigo‘, tras remarcar el ‘año difícil por la peor sequía‘ que padeció el campo después 50 años que afecto a los productores.

Afirmó que ‘el mundo está prestándonos atención‘ y planteó ‘demostrar‘ que ‘de verdad aprendimos y crecimos y que no vamos a seguir repitiendo los mismos errores‘.

‘Es el momento en el cual tenemos que demostrar que acá estamos y que de verdad aprendimos y crecimos y que no vamos a seguir repitiendo los mismos errores‘, enfatizó Macri.

El jefe de Estado pidió mantener ‘el camino‘ porque ‘no hay otro‘ y advirtió que ‘somos la generación que no se va a volver a engañar‘.

Durante la apertura de la Jornada Nacional Agropecuaria, de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), el mandatario ‘todos queremos un país que también deje de pensar en que las pymes son buenas y las grandes empresas son males porque el país va a crecer si muchas de esas pymes se transforman en grandes empresas, si no no hay crecimiento‘.

‘Lo que hay son buenos o malos empresarios, lo que hay son buenos o malos políticos, buenos o malos jueces y así en todos los órdenes de la vida‘, subrayó.