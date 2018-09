La noche que una guitarreada cantó con la voz del corazón

¡Qué noche la noche de anoche, no che! La guitarra pasó de mano en mano y nadie quedó sin cantar. No importaron los nombres, ni la profesión, solo predominó la amistad y el objetivo primordial fue la solidaridad.

“Cuantas noches de amigos guitarreando hasta el amanecer con un vino que endulza y que afina garganta que canta con el corazon”, salió de la boca de Gaby Morales, un artista que jamás desampara cuando la necesidad requiere de su presencia. El “angel” de este notable cantor llama poderosamente la atención, cuando sus cuerdas vocales se activan en un escenario.

“Ya voy llegando, llegando para el aclarar así es la vida en mi Salta te voy a contar. Cuando visites mi Salta te vas a llevar todo el amor que esta tierra te puede brindar”, le dijeron Tucanychaya a todos los visitantes que participaron de la noche solidaria que se cumplió en beneficio de la sala de geriatría del Hospital del Milagro. La gran guitarreada se llevó a cabo en el local de Tandoori.

“El dinero no me alcanza no me gusta trabajar abrazado a mi guitarra la fortuna ya vendrá. El dinero no me alcanza no me importa su valor con mi voz y mi guitarra la fortuna tengo yo”, siguieron “Chayita” Barrionuevo y “Tucán” Peretti, y todos se “predieron” para continuar la cacharpaya.

“Yo soy un cantorcito que anda queriendo aprender cantar no sé si canto lindo pero afinadito sé cantar no soy de mezquinarle a la garganta así nomás”, y cuanta verdad tenía Javier Jiménez, quien armó el “bailongo” en la peña, hasta el “Chato” abandonó la cocina para prenderse en la farra.

“Gente querida, esta noche soñada tendremos el privilegio de contar con Los 4 de Salta”, anunció el destacado conductor Oscar Humacata. “Mirame otra vez”, alcanzó a decir el Pala Aguilera, y fue suficiente para que la gente estalle de emoción. Se sumaron el Pantera, Feche y Cuti, para dejar en claro que esta formación salteña tiene el nivel de los grandes.

La frutilla del postre llegó con el nochero Rubén Ehizaguirre, un artista que predica sencillez y humildad. No se hizo de rogar y sumó prestigio a la convocatoria.

“Dejame que me vaya”...pero a sacarme una foto, porque nadie quería abandonar esas cuatro paredes donde el folclore reinaba en su máxima expresión, sobre todo cuando el “Amor salvaje” llegó nada más ni nada menos que con el reconocido Roberto Ternán.

Los momentos felices pasan rápido...Oscarcito agarró la llave de la puerta y al instante la gente entendió que la velada había llegado a su final. El objetivo estaba cumplido gracias a los folcloristas que jamás dejan de apostar con el corazón.