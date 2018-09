Maju Lozano le respondió a Baby Etchecopar: "¡Sos un cerdo y te cagaría a trompadas!"

Al igual que muchos comunicadores, Maju Lozano criticó la forma despectiva en la que Baby Etchecopar se refirió a una dirigente del Movimiento Evita durante una entrevista.

El día anterior el conductor radial le contestó con todo a Diego Brancatelli, y este mediodía hizo lo propio con los integrantes de Todas las tardes (El Nueve, a las 16), el ciclo que lidera Lozano.

“Pero, ¿quién sos vos? Lozano, no la linda, fracasada, andá a aprender a vestirte, ponete una crema de enjuague. No tenés imagen televisiva", dijo Baby, quien luego le apuntó a la panelista Mercedes Ninci.

"¿Se acuerdan de Ninci? Que se tiraba en las marchas al piso diciendo que le pegaron. Ahora de gagá, ya está cotorra vieja. Me desagradan las personas que pierden su dignidad y esto lo digo por vos Ninci, devenida a panelista de Canal 9. Ninci, me das vergüenza. Y otra que es una impresentable, no sé quién es", afirmó.

Y luego, con su cuestionado estilo, le apuntó a otra integrante del ciclo: "Esa Tamara Bella, una intelectual del espectáculo, cuando me empieza a pegar la cara de torta (por Maju Lozano) le dice ‘y, le gustarás’. No, nena, por Dios. Te equivocaste, pendeja, no pasa todo por entre las piernas, por el tajito como hacés vos".

En consecuencia, en el inicio de su programa, Lozano le contestó con todo. "Es un pobre tipo, no lo iba a hacer, este tema me angustia. Hace muchos años que me viene atendiendo. No voy a permitir que denigre a las mujeres. Sos un sorete, un maleducado, un misógino.Estamos recontra hartas de la violencia machista de tipos como vos, sos tan maravilloso que te metés solo con las mujeres del programa”, comenzó la conductora.

Y fue por más. "Creo que le tenés mucho miedo a las mujeres y hacés bien. Un tipo tan bajo y cobarde como vos se mete con las mujeres. Sos un cerdo y un cobarde. Y, si yo fuera varón, voy a la radio y te recontra cago a trompadas. Te recontra cago a trompadas y me banco la que se venga, pero las mujeres no actuamos así. Vos no te metés más con ninguna mujer, me hartaste".

"No voy a permitir que nunca más en tu puta vida vuelvas a insultar a una mujer. Me voy a encargar hasta el último día de mi vida de perseguirte cuando te metas con una mina. Sos un misógino y un cobarde", cerró.

#StopEtchecopar Desde esta cuenta exigimos que pare con sus agresiones a las mujeres. pic.twitter.com/hrXH4ggF0d — Periodistas Argentinas (@PeriodistasdArg) 13 de septiembre de 2018

Mientras Maju habló, detrás de ella ​en las pantallas del ciclo se vio el comunicado que el grupo denominado Periodistas Argentinas difundió en contra de Etchecopar, en el que proponen el hashtag "StopEtchecopar".

En ese momento, Baby se comunicó mediante un mensaje con el periodista Lío Pecoraro y le aseguró que si seguían criticándolo "tendremos que vernos en Tribunales". Y luego el panelista leyó una advertencia del conductor: "Si no quiere que hable, que no haga un programa pegándome". (Clarín)