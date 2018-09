Comienza la Davis para Argentina con el duelo entre Schwartzman y Giraldo

Diego Schwartzman será el encargado de abrir este viernes la serie frente al colombiano Santiago Giraldo en el estadio "Aldo Cantoni" de San Juan, por el repechaje del Grupo Mundial de la Copa Davis. En el segundo turno de la jornada del viernes, que comenzará a las 11, Guido Pella se medirá frente a Daniel Galán, mientras que el próximo sábado el partido de dobles será entre la dupla Horacio Zeballos-Máximo González ante Alejandro Gómez- Cristian Rodríguez. El domingo, en tanto, se jugarán los dos encuentros restantes. En uno de ellos Schwartzman se enfrentará a Galán y en el otro Pella hará lo propio ante Giraldo.

Argentina y Colombia jugarán la serie play-off del Grupo Mundial de la Copa Davis y el equipo albiceleste viene de vencer a Chile por 3 a 2 en segunda ronda de la Zona Americana I mientras que el colombiano se clasificó a esta instancia luego de superar a Brasil por idéntico resultado, en Barranquilla.



Los representativos de ambos países se enfrentaron en dos oportunidades, en 1998 en Buenos Aires y en el 2000 en Bogotá, con victorias del equipo argentino.

Con Juan Martín Del Potro, número 4 del ranking, alejado de la Davis para enfocarse en su carrera, quien liderará al equipo albiceleste será Schwartzman.

Justamente el porteño, 14 del escalafón, será el encargado de abrir la serie ante Giraldo, sobre el polvo de ladrillo montado especialmente en el estadio Aldo Cantoni, con capacidad para 8 mil espectadores.



Colombia, capitaneada por Pablo González, alineará a Daniel Galán (209 del mundo), el experimentado Santiago Giraldo (410), Cristian Rodríguez (501), Alejandro Gómez (530) y el juvenil Nicolás Mejía (1474), de apenas 18 años.

La formación cafetera no tiene disponible a su estelar pareja de dobles, integrada por Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, número 9 y 10 del ranking de la categoría, finalistas este año en el Abierto de Australia, y segundos en la Carrera al Masters de Londres.

Con una amplia experiencia como jugador copero y casi tres años al frente de la capitanía, González habló sobre las chances de Colombia y consideró que tienen "jugadores de gran nivel, que pueden rendir muy bien".



¿Por qué es importante ganar?

A partir de la reestructuración del formato de la Copa Davis desde la próxima temporada, Argentina ya tiene su lugar asegurado -por ranking- en la principal instancia, por lo que esta serie podría no definir nada a futuro.

En la semana 5 de la temporada 2019, luego del Abierto de Australia, será uno de los 24 equipos que disputarán los cruces eliminatorios con un formato parecido al actual: mano a mano y con localías.

Pero lo importante es que en caso de ganarle a Colombia la serie de Playoff será uno de los cabezas de serie y enfrentará a uno de los doce equipos no preclasificados.

Incluso, en caso de perder en ese cruce en febrero, siempre quedará la esperanza de ser uno de los dos equipos invitados a la ronda final, que se realizaría en Lille (Francia) o Madrid (España).