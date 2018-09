Gimnasia, y un reencuentro muy especial, "expreso" de por medio

Los reencuentros después de mucho tiempo de ausencia, de falta de pasión y de adrenalina constante y alimentada semana a semana, son los que suelen determinar si la “chispa” sigue encendida, si la magia sigue intacta y si el frío paso de los días no “enfría” una relación idílica.

Lo cierto es que Gimnasia y Tiro volverá a presentarse en el Gigante del Norte de manera oficial ante su gente después de exactamente cinco meses y las ilusiones se renovaron tras otra temporada de frustraciones. Y esta vez la necesidad de volver a cautivar y de reconquistar cobra más fuerza, teniendo en cuenta que el debut en el Federal A significó un trago amargo para aquellos hinchas que lo padecieron a la distancia y por televisión.

En la previa de la Procesión del Milagro albo recibe esta noche, desde las 21.30, a San Jorge de Tucumán en la Vicente López, en el adelanto de la segunda fecha de la zona 4, encuentro que contará con el arbitraje del santiagueño Francisco Acosta.

El entrenador Víctor Riggio realizará cuatro modificaciones con relación a los que cayeron en Garupá: el lesionado Nelson Ibarlucea (rotura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda) será reemplazado por el joven entrerriano Gabriel Pusula en la zaga central; Fabio Giménez relevará a Sergio Salto, de errático debut, en el lateral izquierdo de la defensa; Joaquín Iturrieta suplirá a Luciano Herrera para aportarle más juego interno al mediocampo y Juan Manuel Cobelli tendrá su debut desde el arranque en lugar de Diego Martínez, luego de que arribara en la semana el transfer internacional desde Ecuador, que le permitirá jugar esta vez.

La intención del Tano es imprimirle ofensiva, solidez y verticalidad a su equipo, dada la obligación implícita de ganar para no llegar tan apremiado y con tantas dudas al clásico, que se jugará dentro de cinco días.

La invitación al hincha

Las entradas comenzarán a venderse hoy desde las 18.30 hasta el inicio del partido. Y los nuevos precios son los siguientes, tras el aumento estipulado por el Consejo Federal: bandeja Leguizamón $200, damas, menores y jubilados $100; ex-Virrey Toledo y platea baja $250, damas, menores y jubilados $125; platea alta $300, damas, menores y jubilados $150.

Sin embargo, la apuesta de la dirigencia es sumar la mayor cantidad de socios del fútbol, para comprometer al hincha a asistir, y a su vez para que este reciba beneficios y descuentos.

Los interesados aún pueden asociarse en la secretaría del club. El abono mensual, que contempla dos partidos al mes, es de 300 pesos para la bandeja ($150 damas, men. y jub.), $400 para platea baja y preferencial ($200 damas, men. y jub.) y $500 para la platea alta ($250 damas, men. y jub.).



las formaciones

GIMNASIA SAN JORGE

M. Leguiza N. Carrizo

J. Hereñú R. Tapia

M. Benítez R. Serrano

G. Pusula F. Zambrano

F. Giménez A. Jiménez

J. Iturrieta C. Montiglio

P. Agüero A. Pérez

E. Riera D. Valdez

M. Rosso C. More

E. Morete J. Zambrana

J.M. Cobelli C. Vega

DT: V. Riggio DT: V. Godoy

Estadio: Gigante del Norte

Árbitro: Francisco Acosta (Santiago del Estero)

Asistentes: Jorge Sayago y Emilio Maguna (SdE)

Hora de inicio: 21.30