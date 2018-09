Propuesta viral: Las frases de Macri que podés usar para cortar una relación

Una usuaria de Twitter tuvo una ocurrencia que rápidamente se viralizó. La mujer publicó en su perfil de esa red social una consigna relacionada a frases del presidente Mauricio Macri, la cual que recibió cientos de respuestas. El mensaje de @MeluStella planteaba: “Hilo de frases de Macri que se pueden usar para cortar una relación”. Lejos de quedar solo en una serie de posteos que la usuaria misma enumeró, cientos de personas compartieron las suyas.

“Estos fueron los peores 5 meses de mi vida”; “Hace 4 años que no crecemos”; “Pusimos metas demasiado optimistas” y “Nos dimos cuenta de que no sirve seguir culpando a otros de lo que nos pasa”, fueron algunas de ellas.

“Veníamos bien, pero pasaron cosas”

“Tengo que estar tranquilo, porque si me vuelvo loco te puedo hacer mucho daño”

“Estos fueron los peores 5 meses de mi vida”

“¿En qué te han transformado?”

“Lo nuestro ya estaba en remera y en patas: consumiendo energía demás”

“No existen soluciones mágicas”

“Si hubiera habido alguna alternativa, hubiera sido yo el primero en tomarla”

"Saquemos una ley que diga que vamos a ser felices y listo. Pero no es así. No se puede”

“¿Creen que me hace feliz contar esta realidad?”

“En estos meses, se desataron todas las tormentas juntas, pero no por eso vamos a perder las esperanzas”

“Pusimos metas demasiado optimistas”

“Esta crisis no es una más, tiene que ser la última”

“El mundo nos volvió a decir que vivimos por encima de nuestras posibilidades”

“Es hora de madurar, ya no es posible que sigamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. No somos magos”

“Nos dimos cuenta de que no sirve seguir culpando a otros de lo que nos pasa”

“Hace 4 años que no crecemos”

“No estoy aquí para hacer lo políticamente correcto”

“Mi única autocrítica es que soy muy optimista”

“Estamos pasando una tormenta, pero sé que vamos a salir”