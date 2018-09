Insisten con el fondo sojero y Urtubey dijo que los municipios serán compensados

Legisladores salteños cuestionaron severamente el respaldo que logró el oficialismo en la Cámara de Diputados de la Nación al lograr dictamen de mayoría para declarar la validez del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que eliminó el Fondo Federal Solidario (FFS), más conocido como fondo sojero.

Representantes en la Cámara Baja admitieron que "es muy difícil correr de atrás cuando el Gobierno toma alguna decisión", pero especulan con la posibilidad de recuperar partidas para las obras que se frenan con la quita del fondo sojero en el marco de la discusión por el Presupuesto para el año que viene.

En este contexto, el gobernador Juan Manuel Urtubey aseguró el miércoles que, en el marco de las negociaciones por el Presupuesto 2019, se logró compensar el monto de 300 millones de pesos que los municipios recibían en concepto de fondo sojero.

"En el Presupuesto 2019 hemos logrado compensar por ejemplo los fondos que habían perdido los municipios por la eliminación del Fondo de la Soja", afirmó Urtubey en una rueda de prensa luego de una entrega de viviendas en la capital salteña.

El gobernador además indicó: "Para los municipios logramos, a través de algunas reformas que se van a hacer, compensar esos montos, así que los municipios no van a sufrir; sí la Provincia, que va a tener que hacerse cargo, vamos a buscar la forma de conseguir esos montos".

"Para la Provincia de Salta, el Fondo de la Soja para los municipios representaba 300 millones de pesos, y es más o menos el monto que se va a recaudar demás a partir del año que viene para los municipios, entonces más o menos se va a compensar", finalizó.

Mientras tanto, el martes, durante la reunión de la comisión bicameral de Trámite Legislativo, los diputados de Cambiemos consiguieron ocho firmas para su dictamen mientras que el peronismo reunió solo siete, debido a la ausencia del diputado Juan José Bahillo, del Bloque Justicialista. De esta manera, el oficialismo logró blindar el DNU 756/18 creado en 2009 por la gestión kirchnerista, que estaba conformado con el 30% de lo recaudado por retenciones a la exportación de soja y se coparticipaba de manera automática con provincias y municipios.

No obstante, los legisladores kirchneristas anticiparon durante el encuentro que solicitarán para la semana que viene una sesión especial en cada Cámara del Congreso con el fin de tratar el dictamen de Cambiemos e intentar allí aglutinar a todo el peronismo para rechazarlo y anular así el DNU.

En diálogo con El Tribuno, el diputado Javier David lamentó la obstinación del Gobierno por quitarle ese recurso al interior del país, y señaló que están "tratando de ver cómo se compensa, porque no solo es injusto sino que genera muchos perjuicios en lugares donde había municipios que, con esos fondos, podían hacer obras que además contenían mucho empleo, entonces eliminar ese tipo de recursos creo que no contribuye a salir de la crisis sino, por el contrario, la profundiza".

"Siempre es difícil correr de atrás cuando el Gobierno ya toma una decisión y saca un decreto para aplicar una medida", se quejó el diputado del Partido Justicialista, pero anticipó: "Vamos a usar la discusión del Presupuesto para ver de qué manera podemos compensar recursos, lograr que la poca obra pública que va a haber se distribuya rápidamente en forma equitativa en cada lugar y que sea de esas obras que generan mano de obra intensiva y que dinamizan la economía".

"De nada nos sirve que el 80% del Presupuesto se vaya en dos o tres obras grandes en Capital y a la par se eliminen todas las pequeñas obras que se hacen en los municipios", concluyó el legislador.

Por su parte, el titular del Bloque Justicialista, Pablo Kosiner, advirtió: “Seguimos insistiendo en que fue una medida errónea, fundamentalmente por ponerle fin a este fondo en el transcurso de un año que ya estaba presupuestado y las provincias habían suscrito el compromiso fiscal, donde una de las cláusulas específicas era que este fondo estaba garantizado para las provincias que lo suscriban, entonces reclamamos que no se está cumpliendo con un convenio firmado con las provincias”.

“Todos sabíamos que para el año que viene este Fondo de la Soja se iba a ir haciendo gradual y que, dependiendo de la retenciones, se iba discutir cuál era el destino que iba a tener; sabíamos que en el marco del Presupuesto, incluso con la participación de los gobernadores, se podía discutir qué iba a pasar con el fondo para el año que viene, pero nunca se pensó que el fondo iba a interrumpirse a la mitad de este año, incluso con un presupuesto que ya había sido aprobado”, denunció.

Contradicciones

Kosiner expuso: “El Presidente, cuando vetó la ley de tarifas, dijo que esa ley afectaba el desarrollo del presupuesto de este año. Y yo digo: ¿Dejar sin efecto el Fondo de la Soja en la mitad del año no es también alterar este presupuesto? ¿Por qué para algunos casos sí y para otros no? ¿Por qué cuando se intenta proteger el bolsillo de la gente, con el tema de tarifas, se argumenta una cierta racionalidad que tiene que tener la ejecución del presupuesto y para recortarles, como en el caso del Fondo de la Soja no? Creo que son contradicciones que el Gobierno no puede explicar”.

Alfredo Olmedo, diputado nacional por el partido Ahora Patria, fue categórico al hacer alusión directa a la quita de fondos para “sostener a los porteños”.

“Yo he planteado claramente que las retenciones sojeras de la provincia de Salta vuelvan a la provincia de Salta”, disparó Olmedo y preguntó: “¿Hasta cuándo vamos a seguir sosteniendo a los porteños? Se quedan con nuestro dinero, no solo de las retenciones de la soja sino que ahora hay retenciones para todos los productos que se exporten, donde queda en el puerto y después, como disponga la sociedad en Buenos Aires, se reparte eso o se lo quedan en el mismo Buenos Aires, cosa que estoy en contra”.

Por su parte, Miguel Nanni, diputado nacional por la UCR - Cambiemos ensayó una defensa de la decisión oficial justificada en que era un fondo que se solventaba de una impuesto que ya no existe, como lo son las retenciones. No obstante, hace unos días el Gobierno volvió a implementar las retenciones no solo a los granos sino a todo producto que se exporte, afectando directamente a las economías regionales.

“Lo que hay que destacar de esto es que el Gobierno nacional, con acuerdo de los gobiernos provinciales, decidió en un pacto fiscal reducir presión impositiva”, indicó Nanni, y aseguró: “Esto es bueno para los ciudadanos que pagamos menos costos y para los que producen que pagan impuestos”.

“Y el impuesto por el cual se nutría ese fondo sojero ya no existe, está bajando, o va camino a desaparecer. Entonces hay que ser conscientes de eso y saber dónde estamos parados”, remarcó el legislador nacional.