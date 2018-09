Un gran trabajo con las carrozas alegóricas

Al referirse a la organización de la elección departamental, la flamante funcionaria de la Dirección de la Juventud, Flor Cabrera, la reina nacional 2006 de los estudiantes, precisó que "estamos realizando un trabajo conjunto entre el municipio y las cuatro escuelas de nivel secundario de Mosconi".

"Para esta noche y antes de la elección se han programado varios shows a cargo de los propios chicos, con varias puestas en escena que han requerido coreografías y mucho ensayo, porque todos queremos que los presentes disfruten de un gran espectáculo de luces, música y colores".

Más adelante, la flamante funcionaria precisó que "el escenario será montado en dos carrozas cuyo armado estuvo a cargo de las dos escuelas técnicas de Mosconi, Vespucio y la Francisco Tobar, para las cuales los chicos y docentes han elegido temáticas relacionadas con la naturaleza, para ayudar a crear conciencia ambiental entre los jóvenes de todo el departamento".

"Una de ellas es alegórica a la película Río, aquella que tanto disfrutamos los jóvenes y los niños y que tiene que ver con los guacamayos azules y rojo del Amazonas, y justo en un momento en que se dio a conocer la lamentable noticia de la extinción del guacamayo azul, cuyos ejemplares eran práctcamente el leit motiv que identificaba a esta película", dijo.

"La escuela Técnica Francisco Tobar, por su parte, armó la carroza en alegoría al Libro de la Selva y ambas requirieron un gran trabajo de los alumnos, de los docentes y hasta de muchos de los papás de los chicos, que se sumaron a esta iniciativa", recordó la reina nacional 2006.

Un programa bien armado

En cuanto a las actividades de hoy, Florencia Rodriguez explicó que "en horas de la mañana las chicas serán recibidas con un desayuno donde se recepcionará toda la documentación que las acredita como representante de los 6 municipios, junto a Milena Cabrera, la reina departamental saliente, luego del cual se hará una sesión de fotografías".

"A las 13 compartiremos el almuerzo y en las primeras horas de la tarde comienzan las actividades para la elección propiamente dicha", explicó.

Las 7 jóvenes estarán alojadas en Campamento Vespucio, en la casa de la provincia, desde la cual partirán a las 19.30 horas para el desfile y el traslado al complejo deportivo.

Para la ex reina nacional Florencia Rodriguez "estar en la organización de este evento junto a tanta gente de la Municipalidad y de las diferentes escuelas de Mosconi significa una gran responsabilidad, pero a la vez una gran alegría".

Mas cerca que otros años

"Como coordinadora del área de la Juventud me toca estar cerca de las chicas mucho más que en otros años. La gente de la zona siempre me tuvo en cuenta y me convocaban para ser parte del jurado en esta elección o simplemente como invitada especial. Después de 12 años vuelvo a revivir esta emoción, esta ansiedad pero a la vez siento una especie de nostalgia muy grande y una alegría indescriptible por todo lo que viví antes y ahora están viviendo estas chicas".