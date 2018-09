Peregrinos de Santa Victoria Oeste no tienen como volver

El grave problema que año tras años enfrentan los peregrinos de Santa Victoria Oeste es el regreso a casa.

Las autoridades departamentales no colaboran para que la gente descanse luego de una travesía que ya figura en los medios de comunicación de todo el mundo.

En otras localidades, muchas veces, se disponen vehículos grandes o colectivos para que regresar a sus hogares todos los que peregrinan por los caminos del Señor y la Virgen del Milagro.

Sin embargo los victoreños no tienen cómo volver porque no cuentan con dinero para pagar el transporte. Lo que tienen lo invierten en la peregrinación.

Es por eso que los fieles recurren a los vecinos solidarios de Salta para pagar el transporte público, que actualmente cuesta una fortuna para ellos.

Deben tener, al menos, 700 pesos para pasajes y se trata de gente de muy pocos ingresos.

Necesitan unos 450 pesos para ir hasta La Quiaca y luego otros 250 pesos para el viaje hasta Santa Victoria.

Los que puedan colaborar con el retorno de los peregrinos, deben comunicarse con “Trini”, al 387 156837188.